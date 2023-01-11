الألعاب العقلية تتنبأ بإصابات البرد وضعف جهاز المناعة

كشفت دراسة بجامعة "ميشيغن" الأمريكية عن ارتباط وثيق بين ضعف الأداء المعرفي وإصابات الجهاز المناعي؛ ما يسمح لاختبارات الدماغ اليومية أن ترصد مدى استعداد الجهاز المناعي في الجسم للتعامل مع أي عدوى فيروسية في المستقبل.

وشارك 18 متطوعًا في دراسة امتدت 8 أيام، واختبر الباحثون في الأيام الثلاثة الأولى درجة انتباههم وردود أفعالهم وقدراتهم على التبديل بين الأرقام والرموز 3 مرات متتالية في اليوم.

وفي اليوم الرابع، عرّض الباحثون المجموعة للفيروس المسؤول عن نزلات البرد، ثم أخذ الباحثون عينة أنفية من المشاركين في الأيام المتبقية لدراسة انتشار الخلايا الفيروسية في الجسم.