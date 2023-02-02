لأول مرة.. اكتشاف جزيئات بلاستيك دقيقة في شرايين وأوردة الإنسان

وعثرت دراسة أجراها باحثون في جامعة "هل" البريطانية، على جزيئات دقيقة من البلاستيك المستخدم في تغليف المواد الغذائية والطلاء لأول مرة في الأوردة والشرايين البشرية.

وأشارت الدراسة المقلقة إلى أن المواد البلاستيكية الدقيقة يمكن أن تمر إلى أنسجة الأوعية الدموية، الأمر الذي اعترف العلماء بأنهم يجهلون تداعياته الصحية حتى الآن.

وحلل الباحثون أنسجة من الوريد الصافن مأخوذة من مرضى يخضعون لعمليات جراحية في القلب، ووجدوا أن البلاستيك موجود في هذه الأنسجة بنسبة 15 جسيمًا دقيقًا لكل غرام من أنسجة الوريد، بما في ذلك 5 أنواع مختلفة من البوليمرات.