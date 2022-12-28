دراسة: موائد الأكل الجماعية تسبب الوزن الزائد للنساء

وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة برمنغهام، ونشرت في مجلة Apetite أن النساء يستهلكن 150 سعرة حرارية إضافية لكل وجبة، عندما يجتمعن على المائدة مع الأصدقاء.

وفي تفاصيل الدراسة، أمضت 26 امرأة 3 أيام في تناول جميع وجبات اليوم مع صديقاتهن، وفي الأيام الثلاثة الأخرى تناولن الوجبات بمفردهن، لتبين أنهن استهلكن نحو 540 سعرة حرارية إضافية خلال الأيام التي أمضينها برفقة الصديقات.

بينما وجدت دراسة أخرى شملت 63 امرأة، أن النساء اللواتي يتناولن طعاما إضافيا مع الأصدقاء، لا يخففن من حجم وجباتهن اللاحقة خلال النهار، ما يجعلهن عرضة لزيادة وزن تقدربـ 4 كيلوغرام سنويا.

وقال الباحثون الذين أجروا الدراسة، إن النساء يستهلكن كميات أكبر من الطعام خلال محادثاتهن الودية مع الآخرين، والتي بدورها تصرف انتباههن عن كمية الطعام المستهلكة ونوعيته.