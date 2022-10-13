دراسة: علامات الخرف قد تظهر قبل عقد من تشخيص المرض

كشفت دراسة جديدة أن علامات مرض "الخرف" يمكن أن تظهر قبل عقد من تشخيص المرض عن طريق بعض الاختبارات المعرفية.

ووجد العلماء في جامعة "كامبريدج" أن الأشخاص الذين أدوا بشكل سيئ في حل المشكلات واختبارات الذاكرة قبل 9 أعوام، كانوا أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض، بما في ذلك "الزهايمر".

وتشكل هذه النتائج أهمية كبيرة لضرورة إجراء فحص روتيني للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والذين قد يستفيدون من العلاج المبكر والتجارب السريرية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشملت الدراسة تحليل بيانات نصف مليون مشارك في المملكة المتحدة تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، إضافة إلى جمع المعلومات حول صحة المشاركين وتشخيص المرض، وخضع المشاركون أيضًا لسلسلة من الاختبارات؛ بما في ذلك حل المشكلات واختبارات الذاكرة وأوقات رد الفعل وقوة القبضة، كما جمع الباحثون معلومات عن فقدان الوزن واكتسابه، ثم تمت مقارنة ذلك بالمعلومات التي تم جمعها قبل خمس إلى تسع سنوات.

وسجل الأشخاص الذين أصيبوا بمرض "الزهايمر" لاحقًا نتائج أقل من الأشخاص الأصحاء عندما يتعلق الأمر بمهام حل المشكلات وأوقات رد الفعل وتذكر قوائم الأرقام والذاكرة المحتملة واختبارات المطابقة الزوجية، وكان قد أبلغ المرضى أيضًا عن ضعف الصحة العامة في البداية.

واكتشف الباحثون أيضًا أن الأشخاص الذين أصيبوا بنوع نادر من الخرف يعرف باسم "الخرف الجبهي الصدغي" كان لديهم نتائج سيئة في الاختبارات.

وقال الباحث في "كامبريدج" الدكتور نول سوادييوديونج إنه "بالنظر إلى تاريخ المرضى، فقد عانى الأشخاص المصابون بالزهايمر من بعض الضعف الإدراكي قبل عدة أعوام من ظهور الأعراض".

وأوضح أنه "يجب فحص الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة، مثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أو أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو الذين لا يمارسون التمارين الرياضية، من أجل التدخل في المراحل المبكرة للمساعدة على تقليل المخاطر".