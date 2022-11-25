ماذا يحدث في دماغنا عندما يتم رفضنا؟

يمكن أن يسبب لنا الرفض الاجتماعي انزعاجًا كبيرًا، لكن هل تعرف سبب ذلك؟. فلنكتشف آليات الدماغ المتورطة في هذه التجربة.

الرفض يمكن أن يكون مؤلمًا جدًا، سواء جاء ذلك الرفض من أشخاص نحبهم أو من أولئك الذين قابلناهم للتو، فالحقيقة هي أنه يمكن أن يسبب لنا ضيقًا نفسيًا كبيرًا. إذا تساءلت يومًا عن سبب عدم قدرتك على تجنب هذه المشاعر غير السارة، فأنت مهتم بمعرفة ما يحدث في الدماغ عندما يتم رفضنا.

في الواقع ليس كل شيء بين أيدينا، ولا شك في أن الكيفية التي نفسر بها الموقف ونقرر الرد عليه هي التي ستحدد ما إذا كان التأثير مهمًّا بقدر ما، ومع ذلك يبدو أن الدماغ يدرك ويتفاعل مع الرفض الاجتماعي بنفس الطريقة التي يتفاعل بها مع الألم الجسدي. دعونا نرى الآثار التي قد تترتب على ذلك.

أهمية الرفض الاجتماعي

في العديد من مواقف الحياة سيكون من المريح لنا حقًا أن نكون في مأمن من الرفض. تخيل أنه لم يتم اختيارك في مقابلة عمل، أو أنك معزول عن مجموعة أصدقائك، أو أنهم لا يحبونك على نفس مستوى الرومانسية، وأنه لا شيء من كل هذا جعلك تشعر بالضيق. إنها لفكرة رائعة، أليس كذلك؟.