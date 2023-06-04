دراسة: خطوات بسيطة للتخلص من إدمان السكر

يصعب التخلص من السكر بشكل كلي، لذلك ينصح بالبدء بخطوات بسيطة، وفق ما أكدت أخصائية التغذية في مدينة فالكنزي الألمانية، أنطونيا ستال.

ومع ذلك، فإن فكرة الاستغناء عن السكر المكرر تبقى أصعب من مجرد التخلص من الحلوى، لأن السكر يضاف أيضا في الغالب إلى الجبن والنقانق واللبن للنكهة، فغالبًا ما تحتوي البيتزا المجمدة أو صلصات الشواء أو سلطة البطاطس على كميات كبيرة من السكر، كما تقول خبيرة التغذية سيلك ريستماير من الجمعية الألمانية للتغذية.

ويتواجد السكر الاصطناعي بأشكال مختلفة في الأسواق، والجسم لا يحتاج إلى السكر الصناعي النموذجي الموجود في المنتجات، فالكربوهيدرات من الخضار والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة على سبيل المثال، كافية تمامًا للجسم لتوليد الطاقة.