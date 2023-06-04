دراسة: خطوات بسيطة للتخلص من إدمان السكر
يصعب التخلص من السكر بشكل كلي، لذلك ينصح بالبدء بخطوات بسيطة، وفق ما أكدت أخصائية التغذية في مدينة فالكنزي الألمانية، أنطونيا ستال.
ومع ذلك، فإن فكرة الاستغناء عن السكر المكرر تبقى أصعب من مجرد التخلص من الحلوى، لأن السكر يضاف أيضا في الغالب إلى الجبن والنقانق واللبن للنكهة، فغالبًا ما تحتوي البيتزا المجمدة أو صلصات الشواء أو سلطة البطاطس على كميات كبيرة من السكر، كما تقول خبيرة التغذية سيلك ريستماير من الجمعية الألمانية للتغذية.
ويتواجد السكر الاصطناعي بأشكال مختلفة في الأسواق، والجسم لا يحتاج إلى السكر الصناعي النموذجي الموجود في المنتجات، فالكربوهيدرات من الخضار والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة على سبيل المثال، كافية تمامًا للجسم لتوليد الطاقة.
وتتمثل الخطوة الأولى للتخلص من إدمان السكر، في تنمية الوعي بكمية السكر الموجودة في المواد الغذائية وذلك مثلًا من خلال قراءة المعلومات المكتوبة على المنتجات الغذائية أثناء التسوق، وإذا كانت هذه المنتجات المصنعة تحتوي على خمسة غرامات من السكر كحد أقصى لكل 100 غرام، فهي مناسبة لنظام غذائي منخفض السكر.
أما الخطوة الثانية، فيمكنك البدء بتناول وجبة واحدة قليلة من السكر يوميًّا، مثل وجبة إفطار صحية تتكون مثلًا من دقيق الشوفان مع الحليب والفاكهة بدلاً من الكورنفليكس المحلى، وسيكون ذلك بداية جيدة لليوم وخطوة مهمة لتغيير النظام الغذائي، وإذا تمكن المرء من المواظبة على وجبة صحية خالية من السكر يمكنه الانتقال إلى الوجبة الأخرى. ومع مرور الوقت ستنخفض الرغبة في تناول السكر بشكل عام، كما توضح خبيرة التغذية شتال.
وتؤكد الخبيرة سيلك ريستماير من الجمعية الألمانية للتغذية، أنه لا ينبغي للسكر أن يزيد عن عشرة في المئة من إجمالي الطاقة التي نستهلكها يوميًّا، وفي حال كان الجسم يستهلك 2000 سعرة حرارية فهو يحتاج إلى 50 غرامًا من السكر كحد أقصى، وتشمل هذه العشرة في المئة كحد أقصى جميع السكريات المضافة وكذلك السكر الموجود في العسل أو عصائر الفاكهة، أما السكر الموجود في الفاكهة والزبادي الطبيعي فهو لا يدخل ضمن العشرة في المئة هذه.