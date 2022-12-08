دراسة: ضوضاء الجيران أكثر الأصوات إزعاجًا.. وتضر بصحة القلب

كشفت دراسة جديدة أجراها فريق بحثي من المجلس الوطني للبحوث التابع للحكومة الكندية، أن الضوضاء المنبعثة من الجيران مثل صوت حديثهم وحركة أقدامهم وسقوط الأدوات، هي من أكثر الأصوات إزعاجًا من أي ضجيج آخر.

وقال ماركوس مولر ترين، الباحث المشارك في الدراسة: "أثبتت التجارب أن التعرض طويل الأمد لمثل هذه الأصوات غير المرغوب فيها قد يؤدي إلى مشاكل في القلب واضطرابات النوم".

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدراسة الجديدة، وجدت في سلسلة تجارب أن نوعًا خاصًا من الغضب يظهر بين السكان في المباني الحضرية، عندما يقرر شاغرو الشقق العليا من المبنى ممارسة رياضة القفز بعد منتصف الليل، حيث إن مثل هذه الممارسات التلقائية تزيد من شعورهم بالإزعاج.

وخلال التجارب، ابتكر الباحثون الكنديون وبالتعاون مع باحثين من كوريا الجنوبية وألمانيا، نموذجًا يحاكي غرفة معيشة، حيث مكث بداخله مجموعة من المشاركين في التجربة.

ثم سجل الفريق البحثي ردة فعل المشاركين في التجربة، عند سماعهم لصوت الأدوات وهي تسقط وصوت أقدام الأشخاص وهم يمشون.