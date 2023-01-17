فيرافاك.. لقاح جديد لمقاومة فيروسات الجهاز التنفسي

ويطلق على هذا اللقاح ViraVac، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا في الحد من خطر الإصابة بالعدوى، كما أنه يمثل تغييرًا جذريًا في نهج التطعيم ضد "كورونا" وربما فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى أيضًا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعتمد ViraVac في الأساس على لقاح يتم رشه حول الحظائر لوقف الإصابات التنفسية في الدجاج.

كما أنه يعد واحدًا من نحو عشرة لقاحات أنفية يجري تطويرها في المختبرات حول العالم.