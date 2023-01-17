فيرافاك.. لقاح جديد لمقاومة فيروسات الجهاز التنفسي
طور باحثون في أحد المختبرات في بنغلاديش، لقاحًا وهو عبارة عن رذاذ يمكنه علاج فيروسات الجهاز التنفسي القضاء عليها.
ويعتمد اللقاح على مسحوق أبيض يتم مزجه بمحلول ملحي ليتم استخدامه لوقف مسار فيروسات الجهاز التنفسي ويمكن استخدامه كلقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد.
ويطلق على هذا اللقاح ViraVac، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا في الحد من خطر الإصابة بالعدوى، كما أنه يمثل تغييرًا جذريًا في نهج التطعيم ضد "كورونا" وربما فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى أيضًا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويعتمد ViraVac في الأساس على لقاح يتم رشه حول الحظائر لوقف الإصابات التنفسية في الدجاج.
كما أنه يعد واحدًا من نحو عشرة لقاحات أنفية يجري تطويرها في المختبرات حول العالم.
وكان قد حصل هذا اللقاح على موافقة طارئة بعد أن أظهرت الدراسات أنه أعطى حماية كاملة ضد سلالات معينة من "كورونا" بعد ستة أسابيع.
وتعمل لقاحات الأنف على أجزاء مختلفة من الجهاز المناعي مقارنةً باللقاحات التي تُعطى كحقنة عادةً في الذراع.
ويحاول العلماء في أماكن أخرى من العالم تحسين نوعية وجودة لقاحات الأنف، حيث يعتقد الباحثون أن استهداف جهاز المناعة بهذه الطريقة هو أفضل فرصة لوقف مسيرة "كورونا" إلى الأبد.