لهذا السبب.. عليك التوقف عن دخول المرحاض "احتياطًا" قبل مغادرة المنزل

أكدت خبيرة في أمراض الحوض والمثانة، أن الذهاب إلى المرحاض "تحسبًا" قبل الخروج من المنزل لقضاء أي غرض أو التنزه، لن يكون مفيدًا للأشخاص المعتادين على ذلك.

ويبدو أن هذه العادة الشائعة جدًا لن تقدم لمثانتك أي خدمة على المدى الطويل، بغض النظر عن مدى راحتك بعد دخول الحمام قبل مغادرة المنزل، وفق الخبيرة.

وتنصح أخصائية صحة الحوض تيفاني سيكيرا، بالتريث حتى تكون هناك حاجة فعلية للتبول وعدم الضغط على المثانة وقاع الحوض للتبول "تحسبا" قبل مغادرة المنزل.

وذكرت الأخصائية أنه يجب استخدام المرحاض فقط عندما تحتاج فعلًا إلى التبول إذا كنت ترغب في الحفاظ على مثانة صحية.

وأضافت: "هذه العادة الشائعة يمكن أن تسبب ضغطًا ضارًا على مثانتك لتفرغ قبل أن تمتلئ بالبول بشكل صحيح".