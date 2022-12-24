النمسا.. قطاع صحي يعاني وخبرات مهاجرين مغيبة

المشافي خاوية من مشغليها

وتعاني المشافي والعيادات في فيينا من نقص كبير في الكوادر الطبية والتمريضية، خاصة الحكومية منها، بسبب توجه الكثير من الأطباء إلى القطاع الخاص، وبسبب وجود فجوة بين الكوادر التي ترفد القطاع وتلك التي تتقاعد.

وأصدرت جمعية فيينا الطبية تحذيراً الشهر الماضي، أكدت فيه أن جودة الرعاية الطبية في خطر بسبب النقص المخيف في الكوادر الطبية.

وأكدت الجمعية الطبية التيرولية الأسبوع الماضي، أن هناك أقساما طبية في المشافي تكافح من أجل استمرار الخدمة في ظل النقص الكبير في كوادرها.

وقال الطبيب بول جورجس الذي يعمل في عيادات ولاية سالزبورغ لـ"إرم نيوز": "نواجه تحدياً كبيراً نتيجة نقص الكوادر، وليس فقط في الأطباء والممرضين، بل في جميع المهن الطبية الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات".

وأضاف جورجس، وهو من أصول عربية: "هناك حاجة متزايدة للموظفين والكوادر الجديدة، لأن الكوادر الحالية يمكن القول إنها كهلة. وأغلب الاختصاصات التي تعاني من النقص هي المسالك البولية والطب الباطني".

وتابع: "أدت الأزمة إلى اكتظاظ كبير في المشافي والعيادات، وأحياناً يستغرق الحصول على موعد مدة شهر كامل، فضلاً عن الجهد الكبير الذي تبذله الكوادر وهو غير عادي وبالتالي سيؤثر على الجودة".

وأشار إلى أن "25 % من الأطباء لا يستطيعون الامتثال للوائح الراحة القانونية، والحالة مماثلة في العيادات ودور رعاية المسنين".

وختم حديثه: "القطاع الطبي بحاجة لكل طبيب، وفي نفس الوقت لا تقدم الجامعات والمشافي أي تسهيلات للأطباء الراغبين بمعادلة شهاداتهم، وهذا الأمر غريب".