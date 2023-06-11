دعوات لتنفيذ خطة إستراتيجية تشجع الأوروبيين على استهلاك البقوليات
أوصت خبيرة فرنسية بتنفيذ خطة إستراتيجية طموحة تشجع الأوروبيين على استهلاك البقوليات بهدف الحفاظ على الموارد المالية والصحية والبيئية.
وأكدت الخبيرة في علوم الإدارة الأستاذة من معهد الخبراء في باريس ماري إيف لابورت، أهمية تشجيع الأوروبيين على استهلاك كميات أكبر من البروتينات النباتية، لاسيما أن معظمها تُستخدم كطعام للحيوانات.
وأوضحت لابورت، أن القارة الأوروبية تستهلك نصف كمية البقوليات التي تستهلكها بقية سكان العالم.
وشددت الخبيرة الأوروبية على أهمية التسويق لاستهلاك البقوليات، وتحفيز استهلاكها، لاسيما أنها رخيصة الثمن، وغنية بقيمتها الغذائية.
وأشارت إلى أهمية تدخل المشاهير والمؤثرين في تسويق البروتينات النباتية (البقوليات) بوسائل متعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال الألعاب، ومنافسات تذوق الطعام المعروفة أيضًا، بهدف تشجيع طهيها.
وتناولت الفوائد العديدة لاستهلاك هذه المنتجات، وأهمها أنها مفيدة جدًا لصحة القلب والأوعية الدموية بشكل خاص، وتسهم بتقليل النفقات المالية نظرًا لرخص ثمنها، ما يقلل من النفقات على الغذاء، كما أن المحاصيل البقولية لا تحتوي على أسمدة، الأمر الذي يحول دون تلوث المزارع، فهي آمنة بيئيًا.
وأوضحت لابورت، أنه سيتم التركيز في الوقت الحالي على إنتاج البقوليات كما فعلت فرنسا عندما أطلقت خطة البروتين النباتي العام 2021.
وذكرت أنه يتم الآن استيراد ثلثي البروتينات المستهلكة في القارة الأوروبية، إضافة الى 90 % من فول الصويا، لكن هذه الكمية لم تكن كافية للأوروبيين.
وكان المفوض الأوروبي للزراعة يانوش فويتشوفسكي، قد أعلن عن إطلاق خطة إستراتيجية أوروبية للبروتينات النباتية في بداية العام المقبل، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة التركيز على أهمية الأمن الغذائي، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وتنظر أوروبا إلى الزراعة بشكل عام، بمزيد من الاهتمام سعيًا إلى تجاوز الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها جائحة كورونا في أرجاء العالم المختلفة.