دعوات لتنفيذ خطة إستراتيجية تشجع الأوروبيين على استهلاك البقوليات

أوصت خبيرة فرنسية بتنفيذ خطة إستراتيجية طموحة تشجع الأوروبيين على استهلاك البقوليات بهدف الحفاظ على الموارد المالية والصحية والبيئية.

وأكدت الخبيرة في علوم الإدارة الأستاذة من معهد الخبراء في باريس ماري إيف لابورت، أهمية تشجيع الأوروبيين على استهلاك كميات أكبر من البروتينات النباتية، لاسيما أن معظمها تُستخدم كطعام للحيوانات.

وأوضحت لابورت، أن القارة الأوروبية تستهلك نصف كمية البقوليات التي تستهلكها بقية سكان العالم.

وشددت الخبيرة الأوروبية على أهمية التسويق لاستهلاك البقوليات، وتحفيز استهلاكها، لاسيما أنها رخيصة الثمن، وغنية بقيمتها الغذائية.