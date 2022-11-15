الأول من نوعه.. ابتكار جهاز يراقب جلوكوز الدم دون وخز أو جراحة

كشفت شركة جلوكوآرإكس البريطانية (GlucoRx)، عن جهاز غير جراحي هو الأول من نوعه الذي يستخدم تقنيات ومستشعرات متعددة للمراقبة المستمرة لمستويات الجلوكوز في الدم.

ويستخدم الجهاز تقنية التردد اللاسلكي الحاصلة على براءة اختراع جنبًا إلى جنب مع نهج أجهزة الاستشعار المتعددة لقياس مستويات الجلوكوز في الدم كل دقيقة بشكل موثوق ودقيق وغير جراحي.

وعرضت الشركة الجهاز للمرة الأولى خلال فعاليات المعرض التجاري الطبي العالمي ميديكا 2022 في ألمانيا، المُنعقد منذُ الـ14 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ويستمر حتى الـ17 منه.

ويبشر الجهاز، الذي أطلقت عليه الشركة اسم" GlucoRx BioXensor" بعصر جديد من مراقبة مستويات الجلوكوز الخالية من الإبر لمرضى السكري.

وحسب منظمة الصحة العالمية، يعاني ما يقرب من 422 مليون شخص حول العالم من مرض السكري.

وفي الوقت الحالي يتعين على العديد من المرضى وخز أصابعهم لاستخراج وفحص الدم عدة مرات في اليوم باستخدام أجهزة قياس السكر أو استخدام أجهزة شبه جراحية مثل أجهزة مراقبة جلوكوز الدم المستمرة (CGMs).

بينما يوفر جهاز "GlucoRx BioXensor" الآن بديلاً لمراقبة نسبة الجلوكوز في الدم لأول مرة عن طريق قياس المستويات من 3 مليمول/لتر إلى 30 مليمول/لتر.

وعند استخدامه على سبيل التدخل المبكر لتغيير نمط الحياة، يمكن أن يساعد الجهاز في منع ظهور مرض السكري، وتحسين نوعية الحياة من خلال الإنذارات الذكية وتقنية المراقبة عن بعد.

وقال كريس تشابمان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "GlucoRx": "إن الجهاز يتميز بدقة عالية نظرًا لاعتماده على نهج متعدد المستشعرات الذي يلتقط نسبة الجلوكوز في الدم إضافة إلى نسبة الأوكسجين وتخطيط القلب ومعدل التنفس ومعدل ضربات القلب ودرجة الحرارة والنشاط والنوم والاكتشاف المبكر للسقوط".

وبين أن "الجهاز القابل للارتداء له عمر افتراضي أطول لأنه لا يستخدم مواد كيمائية في عمله"، ومضى قائلا: "متحمسون لمنصة مراقبة مرض السكري الشاملة التي تغير الحياة والتي يمكن وضعها على الجلد لمراقبة نسبة الجلوكوز في الدم، وإعطاء قراءات كل دقيقة على تطبيقات الهاتف المحمول الذكية".

وأعرب تشابمان عن تطلعه إلى "عرض تقنيتنا الرائدة في معرض MEDICA التجاري لهذا العام"، وهو معرض متخصص بالصناعات الدوائية.