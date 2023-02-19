التمرين الصباحي.. فوائد غير معروفة لصحتك العقلية والبدنية

هل تعرف ما هو أفضل من فنجان قهوة لإيقاظك في الصباح؟، 30 دقيقة من التمرين الرياضي، هذا سر بداية اليوم الملحمي، سوف تكون أكثر نشاطًا وأكثر تركيزًا وسعادة، إنها أفضل طريقة لليقظة والإنتاج والمزاج الجيد. لا شك أنّ هذا الروتين الصباحي سيعزز طاقتك ومزاجك طوال اليوم.

لعلك سمعت أحدهم يقول: "قبل بضعة أيام قررت أن أستأنف عاداتي الصباحية الطيبة من خلال العودة إلى ممارسة 30 دقيقة من التمارين قبل إفطاري. في البداية كان من الصعب الاستيقاظ مبكرًا للقيام بذلك، لكنني كنت أعرف أنّ الأمر يستحق العناء لكوني قد امتلكت هذه العادة الجيدة بالفعل في الماضي. والآن، بعد أيام قليلة بدأت بالفعل في رؤية فوائد هذا الروتين الجديد".

"إنني أدرك أنّ هذا لن يكون سهلاً دائمًا، لكنني مصمّم على مواصلة هذا الروتين اليومي. أعلم أنّ هذا سيساعدني على تحقيق أهدافي طويلة المدى، وعلى أن أعيش حياة أكثر صحة وسعادة. وسأواصل التدريب للحصول على المزيد والمزيد من اللياقة".

فوائد ممارسة الرياضة كل صباح

ممارسة التمرين اليومي، وفقاً لتقرير موقع lesmotspositifs من أفضل الطرق لرعاية جسمك وعقلك. الفوائد كثيرة، ولهذا السبب نضع بين يديك هذا التقرير. حتى نشاركك أهمية ممارسة الرياضة يوميًا، ولكن قبل كل شيء لا ننسى دوافع القيام بهذه التمارين. وفيما يلي فوائد ممارسة الرياضة يوميًا:

تحسين المزاج، يمكن أن يساعد القليل من التمارين في الصباح على تقليل القلق والاكتئاب عن طريق زيادة إنتاج الناقلات العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين.