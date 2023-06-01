وفاتان بالحمى النزفية في كردستان العراق.. ووزارة الصحة تعلق

وأضاف في تصريح صحفي، أن "الحالتين لهما اتصال مباشر بالحيوانات، الأولى من خلال تربيتها والثانية عبر الجزارة".

وبعد حالتي الوفاة تلك، ارتفع عدد حالات الوفاة بالحمى النزفية في عموم العراق إلى 14 على الأقل.

وأشارت وزارة الصحة العراقية في تصريح سابق إلى أن "مرض الحمى النزفية متوطن ليس في العراق فحسب، بل في الشرق الأوسط وأغلب بلدان العالم منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وأن أغلب دول الجوار تسجل إصابات بمرض الحمى النزفية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأكدت الوزارة أن "مستوى الإصابات يشهد انخفاضا في العراق إذا ما تمت مقارنته بالأعوام السابقة، ولكن يجب الانتباه إلى الأعراض المبكرة، وخصوصا الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، وتركيزنا يكون منصبا على مربي الماشية والجزارين"، حيث يعد الأشخاص الذين يكونون على تماس مباشر مع الماشية أكثر عرضة للإصابة.