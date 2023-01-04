توافق أوروبي على "نهج منسق" لمواجهة وضع كورونا المتغير

وكشفت مسؤولة الشؤون الصحية في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيديس، أن "اللجنة عملت على إجراءات مستهدفة تشمل اختبارات ما قبل السفر للمسافرين القادمين من الصين وتكثيف مراقبة مياه الصرف الصحي وزيادة الرقابة المحلية".

ومن المقرر أن تتواصل المحادثات في هذا الشأن يوم الأربعاء.