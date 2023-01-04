توافق أوروبي على "نهج منسق" لمواجهة وضع كورونا المتغير
"يجري العمل على إجراءات مستهدفة تشمل اختبارات ما قبل السفر للمسافرين القادمين من الصين وتكثيف مراقبة مياه الصرف الصحي وزيادة الرقابة المحلية"
مسؤولة الشؤون الصحية بالاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيديس
قالت لجنة الأمن الصحي في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء في الاتحاد وافقت على "نهج منسق" لمواجهة وضع "كوفيد-19" المتغير، مضيفة أنه يشمل تداعيات السفر المتزايد من الصين.
وكشفت مسؤولة الشؤون الصحية في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيديس، أن "اللجنة عملت على إجراءات مستهدفة تشمل اختبارات ما قبل السفر للمسافرين القادمين من الصين وتكثيف مراقبة مياه الصرف الصحي وزيادة الرقابة المحلية".
ومن المقرر أن تتواصل المحادثات في هذا الشأن يوم الأربعاء.