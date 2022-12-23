إرهاق نهاية العام وطرق التعامل معه

وأضاف مارا: "يمكن أن يكون الإرهاق العقلي أسوأ بكثير من الإرهاق الجسدي، فعندما تكون متعبًا جسديًا، يمكنك الراحة وشحن طاقتك مرة أخرى، وعندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، يمكنك محاولة تعويض ما فاتك، لكن الإرهاق العقلي يشكل تحديًا أكبر“.

وتابع: ”الأسباب الرئيسة للإرهاق العقلي هي الاكتئاب والتوتر المزمن والقلق، وكلها تتحسن على العلاجات النفسية“.

وشرح مارا وجهة نظره قائلًا ”الإجهاد النفسي المزمن والتعب الجسدي يسيران جنبًا إلى جنب، حيث يؤدي التوتر والقلق إلى اختلال التوازن الهرموني ما يجعلك تشعر بالإرهاق حتى عندما تكون قادرًا على أخذ قسط من الراحة الجسدية“.

وكحل لمشكلة الإرهاق اقترح جيل مارا أخذ أنفاس عميقة وبطيئة من خلال الأنف ثم إخراجها من الفم ”عندما تأخذ شهيقًا، تخيل أنك تتنفس طاقة منعشة ونابضة بالحياة؛ تصور ذلك بتفاصيله، لا تفكر فيه فقط، وأثناء الزفير، تخيل أنك تنفث طاقة سلبية قديمة، ويمكنك إعطاؤها لونًا أو شكلًا، حتى إفراغ رئتيك بالكامل، وكرر هذا خمس مرات“.

الباحثون يُصابون بالإرهاق

وفي الولايات المتحدة، عانى ثمانية من كل 10 باحثين أمريكيين من الإرهاق في العام الماضي، وفقًا لبحث من جمعية “Insights Association” (IA) و”Opinium“.

ووجد البحث أن 82% من المشاركين عانوا من الإجهاد في عام 2022، بزيادة 5% عن عام 2021، مع زيادة بنسبة 6% في الشعور "بالضعف" أو "الانخفاض في المزاج" عن العام الماضي.

وتستند النتائج إلى بحث تم إجراؤه في الولايات المتحدة في سبتمبر وأكتوبر 2022، وتضمن 409 مشاركين ممن يعملون في مجال البحث العلمي.

ومع ذلك، شعر 67% من الباحثين الأمريكيين أنهم سيحصلون على الدعم في العمل إذا كانوا يعانون من مشاكل في صحتهم العقلية، بزيادة 10% عن العام الماضي.