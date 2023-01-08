تناوله الملايين.. الكشف عن آثار جانبية قاتلة لعقار مضاد للسكتة الدماغية



وكانت قد نشرت المجلة الطبية البريطانية " ذا لانسيت" في العام 2009، دراسة رئيسية عن عقار "ريفاروكسابان" المضاد لتخثر الدم، باعتباره دواءً آمنًا وفعالًا، إلا أن المجلة حذرت حاليًا من عدم الدقة في بيانات التجربة، مشيرة إلى أنها ستحقق في الأمر بشكل أكبر.



وكانت قد وافقت هيئات الرقابة الصحية "NICE" على عقار "ريفاروكسابان" الذي يباع غالبًا تحت الاسم التجاري "Xarelto" ، للوقاية من السكتة الدماغية وانسداد الأوعية الدموية، التي تحدث عادةً بسبب الجلطات، وكان قد حصل أيضًا على الضوء الأخضر من هيئات الرقابة الصحية الدولية في العام 2011، ويتم تناوله من قبل الآلاف من البريطانيين والملايين في جميع أنحاء العالم.



وفي حال كانت هذه الادعاءات صحيحة، يعتبر الأمر تضليلًا للمرضى بشأن احتمالية تعرضهم لآثار جانبية، والتي تشمل خطر حدوث نزيف حاد وربما قاتل.



وراجعت الدراسة دور الدواء في منع تجلط الدم بعد الجراحات، ومع ذلك، أكد باحثون آخرون آلاف المرات سلامته.