باحثون يطورون ملابس ذكية لاستشعار الإصابة بأمراض محتملة



يعكف باحثون على نسج ألياف ذكية داخل الملابس، من أجل تنبيه مستعمليها إلى المشاكل الصحية التي من المحتمل التعرض إليها، وفق ما أكده تقرير نشره موقع "لاديباش" الفرنسي.

وأوضح التقرير، أن الملابس الذكية هي عبارة عن ألياف قادرة على التقاط إشارة أو تسجيلها أو التفاعل معها عبر أجهزة استشعار أو مكونات إلكترونية دقيقة أو حتى أقطاب كهربائية، مشيرا إلى أنّ ملابس المستقبل هذه قد تكون مفيدة في مجال الصحة.