استعدادا لوباء محتمل.. الصحة العالمية تحث على عدم تأجيل الإصلاحات

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، الدول على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لوباء مقبل محتمل، وذلك خلال الجمعية العمومية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وقال في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة: "لا يمكننا تأجيل هذا"، محذرا من أن الوباء القادم "من المرجح أن يحدث قريبا".