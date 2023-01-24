5 فوائد للفول السوداني لم تكن معروفة من قبل
يعرف معظمنا أن للفول السوداني فوائد صحية عديدة، إضافة لكونه تسلية خفيفة يمكن تناولها في أي وقت من السنة.
ومن الفوائد المعروفة للفول السوداني أنه يحوي وفرة من البروتين والدهون الصحية قليلة الكربوهيدرات، علاوة على ذلك، فهو غني بالطاقة (567 سعرة حرارية لكل 100 غرام) فضلا عن أنه يحتوي الكثير من العناصر الغذائية والمعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات.
وربما قرأ بعضنا ما نشر مؤخرا من دراسات أظهرت أيضًا أنه قد يكون مفيدًا في إنقاص الوزن، ومرتبطا بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
لكن الجديد من المعلومات هو ما أظهرته دراسة أخيرة نشرها موقع "ببا ميل" من فوائد صحية للفول السوداني، ربما لم يسبق الإشارة إليها، ما يجعله جزءًا من النظام الغذائي المفترض.
مصدر كبير للبيوتين
أولى هذه الفوائد ، كما يقول التقرير، إنه مصدر كبير للبيوتين الذي يسمى أيضًا فيتامين H ، فيتامين B7 ، أو فيتامين B8.
ومن خصائص البيوتين أنه قابل للذوبان في الماء، تمامًا مثل فيتامينات "B" الأخرى، ويذوب بسهولة عند دخوله الجسم. ويشارك البيوتين في الكثير من التفاعلات الأنزيمية في الجسم وهو مهم بشكل خاص أثناء الحمل، حيث يمكن أن يزيد نقص البيوتين من مخاطر العيوب الخلقية.
وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن البيوتين يمكن أن يكون مفيدًا في علاج التصلب المتعدد والسكري وبعض حالات الدماغ.
ويوصي خبراء الصحة بوجوب تناول البالغين 30 ميكروغرامًا على الأقل من البيوتين يوميًا، علما أن تناول ربع كوب من الفول السوداني يمنحك أكثر من 26 ميكروغرامًا.
تقليل خطر الإصابة بحصوات المرارة
ومما أظهرته الدراسة أن استهلاك الفول السوداني قد يقلل من خطر الإصابة بحصوات المرارة الموصوفة بأنها رواسب صلبة من السوائل الهضمية التي يمكن أن تتشكل في المرارة، و التي يمكن أن تسبب الكثير من الألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن إذا زاد عددها.
وتشير الدراسة إلى أن الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن ، و الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، وكذلك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي السعرات الحرارية والكربوهيدرات المكررة هم أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة.
وقد تأكد أن للفول السوداني تأثيرا على خفض الكوليسترول، وبما أن معظم حصوات المرارة تتكون إلى حد كبير من الكوليسترول، فإن تناول الفول السوداني بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بها.
ولأنه لم يتضح بالضبط ما هي العناصر الغذائية الموجودة في الفول السوداني التي تساعد في حماية المرارة ، فقد اقترحت الدراسة تناول حصة واحدة من الفول السوداني يوميًا لضمان تقليل خطر تكوين حصوات المرارة.
تحسين صحة القلب
فائدة ثالثة جديدة للفول السوداني أكدتها الدراسة الأخيرة وهي إمكانية تحسين صحة القلب، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الصحية المفيدة للقلب مثل المغنيسيوم والنياسين والنحاس وحمض الأوليك ومضادات الأكسدة المتعددة ، مثل ريسفيراترول.
وكانت دراسة أخرى، بقيادة مارتا جواش فيريه، زميلة باحث في قسم التغذية في جامعة هارفارد T.H، وجدت أن تناول الفول السوداني مرتين على الأقل كل أسبوع كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13%. كما تم ربط استهلاك الفول السوداني بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 15٪.
وخلص مؤلفو الدراسة إلى أنه في ثلاث دراسات جماعية مستقبلية كبيرة، ارتبط الاستهلاك العالي لأنواع كاملة ومحددة من المكسرات ارتباطًا عكسيًا بأمراض القلب والأوعية الدموية الكلية وأمراض القلب التاجية، ما يمكن الناس العيش حياة أطول وأكثر إنتاجية.
يحتوي على الدهون غير المشبعة
فائدة أخرى للفول السوداني أظهرتها الدراسة وهي أنه يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة تساعد على خفض الكوليسترول السيئ وتزيد من نسبة الكوليسترول الجيد.
كما أن المحتوى العالي من البروتين والدهون الأحادية غير المشبعة في الفول السوداني قد يزيد من حرق السعرات الحرارية، ويجعل الشرايين أكثر نقاءً ليتدفق الدم جيدًا مما يؤدي في النهاية إلى تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
فوائد صديقة لمرضى السكر
خامس الفوائد الجديدة التي أكدتها الدراسة هي أن الفول السوداني صديق لمرضى السكر. فهو يصلح لأن يكون وجبة خفيفة جيدة لمرضى السكري من النوع 2 لأنه ذو تأثير منخفض على مستويات السكر في الدم و يساعد الجسم على إدارة الأنسولين.
وإضافة إلى كل ذلك، يحتوي الفول السوداني على المنغنيز الذي يلعب دورًا مهمًا في استقلاب الدهون والكربوهيدرات وامتصاص الكالسيوم وتنظيم نسبة السكر في الدم.