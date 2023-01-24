5 فوائد للفول السوداني لم تكن معروفة من قبل

يعرف معظمنا أن للفول السوداني فوائد صحية عديدة، إضافة لكونه تسلية خفيفة يمكن تناولها في أي وقت من السنة.

ومن الفوائد المعروفة للفول السوداني أنه يحوي وفرة من البروتين والدهون الصحية قليلة الكربوهيدرات، علاوة على ذلك، فهو غني بالطاقة (567 سعرة حرارية لكل 100 غرام) فضلا عن أنه يحتوي الكثير من العناصر الغذائية والمعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات.

وربما قرأ بعضنا ما نشر مؤخرا من دراسات أظهرت أيضًا أنه قد يكون مفيدًا في إنقاص الوزن، ومرتبطا بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.