اكتشاف علاج لسرطان الرئة باستخدام البكتيريا

يعد سرطان الرئة أكثر أنواع السرطان خطورة في العالم، حيث تفشل في علاجه معظم العلاجات التقليدية، مما يترك خيارات محدودة للغاية أمام المرضى، لكن باحثين في جامعة كولومبيا توصلوا إلى استراتيجية جديدة واعدة لعلاج هذا النوع من السرطان باستخدام البكتيريا.

ونجح العلاج القائم على البكتيريا في التقدم بسرعة خلال مراحل التجارب المخبرية وصولًا إلى التجارب السريرية خلال السنوات الخمس الماضية، ويعتقد الباحثون أنه يمكن استخدام مزيج من العلاج البكتيري والأدوية الأخرى لعلاج أنواع سرطان الرئة المستعصية.