كل ما تود معرفته عن إنفلونزا الطيور H3N8

بعد أن كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس H3N8 في الصين، بات لزامًا التوقف عند هذا الفيروس، من حيث تبيان أعراضه وطرق انتشاره ومدى خطورته على الإنسان.

وقالت المنظمة العالمية إن H3N8 تم تداوله منذ عام 2002 بعد ظهوره لأول مرة في الطيور المائية في أمريكا الشمالية.

ومنذ عام 2022، تم اكتشاف 3 حالات من فيروس H3N8 في الصين.

وكانت منظمة الصحة العالمية أوضحت، في بيان، أن امرأة توفيت جراء إصابتها بفيروس H3N8 في الصين، وهي أول حالة وفاة بشرية معروفة من سلالة إنفلونزا الطيور.

وقالت إن المرأة التي توفيت ( 56 عامًا) هي من مقاطعة جوانجدونج جنوب شرق الصين، إذ أصيبت بالفيروس في 22 فبراير، وأدخلت المستشفى بسبب التهاب رئوي حاد في 3 مارس، وتوفيت في 16 مارس.