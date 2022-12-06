دراسة: تناول العنب يوميا يحميك من حروق الشمس

ويعتقد الباحثون أن المكونات الطبيعية الموجودة في العنب، التي تسمى "البوليفينول"، هي السبب وراء هذا التأثير المذهل، وفقًا لما ذكرته صحيفة "التليغراف" البريطانية.

وكان الباحثون الأمريكيون قد منحوا 29 مشاركًا في الدراسة حوالي كوبين وربع من العنب لمدة أسبوعين.

وعقب ذلك، تم قياس معدل استجابات المشاركين للأشعة فوق البنفسجية قبل وبعد تناول العنب على الجلد لمدة أسبوعين، عن طريق حساب كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تسببت في احمرار مرئي بعد 24 ساعة.

ووجد الباحثون أن ثلث المشاركين كان لديهم بعض المقاومة للأشعة فوق البنفسجية بعد تناول العنب، مع احتفاظ واحد من كل 10 أشخاص بالآثار المفيدة للفاكهة بعد 4 أسابيع من التوقف عن تناوله.