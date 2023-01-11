شكاوى الأطفال والمراهقين الجسدية.. هل لها أسباب نفسية؟

وبشكل عام، فإن هذه الأعراض تظهر بشكل مفاجئ وتكون مصحوبة بتغيرات سلوكية، مثل الانزعاج الجسدي وهو نتيجة مباشرة لنوع من المحفز الانفعالي الذي لا يستطيع الأطفال التعبير عنه ولا يفهمونه في كثير من الأحيان.

وفي هذه الحالات، يصبح دور الوالدين ضروريًا، ولا بد من معرفة كيفية اكتشاف وتلبية احتياجات الأطفال.

وهناك أطفال يراجعون أطباء متخصصين مع والديهم لأنهم يعتقدون أّن لديهم حساسية تجاه الطعام، يتقيأون كثيرًا وكل شيء تقريبًا يُشعرهم بالمرض. يقولون لأنفسهم إنهم "ربما مصابون باضطرابات هضمية أو حساسية من اللاكتوز".

ومع ذلك لا يكشف الاختبار الطبي عن أي مشكلات عضوية، يحدث شيء مماثل مع الأولاد والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 و16 عامًا.

وهناك أيضًا العديد من المراهقين الذين يميلون إلى إخفاء حالاتهم ويشعرون أكثر فأكثر بالإرهاق ويعانون دائمًا من الصداع.

ويعتقد الآباء أن هذه السلوكيات سلوكيات شيخوخة نموذجية وأنّ هذه المضايقات قد تكون نتيجة قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشة، على أي حال هناك شيء واضح وهو أنه غالبًا ما لا يتم فهم الشكاوى الجسدية لدى الأطفال والمراهقين أو معالجتها جيدًا.

وتشير دراسة من جامعة ديوك، على سبيل المثال، إلى أنّ هذه ظاهرة شائعة بشكل خاص بين الأطفال والمراهقين.

وتُظهر الفتيات تغيرات انفعالية أعمق، بينما يُظهر الأولاد في كثير من الأحيان سلوكيات أكثر إرباكًا وتشويشًا وصعوبة، فإذا اكتفينا بالاعتقاد أنّ هذه من مظاهر العصر فإننا نتغاضى عنها مع الأسف.

من الأولويات، كآباء ومعلمين أن نكون حساسين لجميع التغييرات وجميع المضايقات الجسدية من جانب الصغار، دعونا الآن نرى كيف تطفو هذه الشكاوى الجسدية وما هي الشكاوى الأكثر تكرارًا؟.

ومن المهم التوضيح أنّ الأعراض الجسدية ليست ناتجة بالضرورة عن مرض عضوي، وهذا يعني أنه في هذه الحالات لا تُظهر الفحوصات والتحليلات الطبية السبب الذي يجعل الطفل يشعر بعدم الراحة الجسدية.