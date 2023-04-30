ارتفاع الإصابات بالسحايا يثير القلق في كردستان العراق

وبدوره قال المتحدث باسم الصحة العراقية، سيف البدر في بيان إعلامي ، إن "مرض السحايا موجود في العراق وتسجل حالات بشكل فردي في جميع المناطق، لكن ما حصل في السليمانية وبعض المناطق المجاورة لها، هو زيادة نسبية بأعداد الحالات، وعلى الفور وجه وزير الصحة، بإرسال فريق عالي المستوى من دائرة الصحة العامة مكون من مختصين من المركز الوطني للسيطرة على الأمراض الانتقالية وخبراء في مجال علم الوبائيات".

وأضاف البدر، أن" الفريق توجه إلى المنطقة، واطلع على الحالات، وتم إجراء الفحوصات وأخذ العينات منهم وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد".

وبين البدر وفقا للبيان إلى أن" النقطة المهمة هي عدم وجود حالات وفاة حتى الآن، وجميع الحالات المسجلة مسيطر عليها وتم اتخاذ اللازم معها"، مشيرا إلى أن "المصابين يستجيبون للعلاج والكثير منهم خرجوا متحسنين".

وتابع: "ننتظر الفحوصات للعينات بغية الوقوف على أسباب الزيادة"، داعياً المواطنين إلى "عدم الانجراف خلف التهويل وما ينشر في بعض وسائل الإعلام وبعض صفحات التواصل الاجتماعي".