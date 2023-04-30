ارتفاع الإصابات بالسحايا يثير القلق في كردستان العراق
أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأحد، تسجيل زيادة نسبية بحالات الإصابة بمرض السحايا في منطقة السليمانية والمناطق المجاورة لها، مؤكدة عدم تسجيل وفيات حتى الآن.
ويتواصل تسجيل حالات شبه يومية من الإصابة بمرض التهاب السحايا، والتي بلغت نحو 190 حالة بين الأطفال في إقليم كردستان العراق، بمحافظتي السليمانية التي بلغت فيها نحو 150 حالة وحلبجة التي بلغ عدد حالات الإصابة فيها أكثر من 40 حالة بإقليم كردستان العراق، أي بمعدل وسطي يبلغ نحو 3 - 4 حالات يوميا وعلى مدى أكثر من شهر، وفق الجهات الصحية المسؤولة.
وبدوره قال المتحدث باسم الصحة العراقية، سيف البدر في بيان إعلامي ، إن "مرض السحايا موجود في العراق وتسجل حالات بشكل فردي في جميع المناطق، لكن ما حصل في السليمانية وبعض المناطق المجاورة لها، هو زيادة نسبية بأعداد الحالات، وعلى الفور وجه وزير الصحة، بإرسال فريق عالي المستوى من دائرة الصحة العامة مكون من مختصين من المركز الوطني للسيطرة على الأمراض الانتقالية وخبراء في مجال علم الوبائيات".
وأضاف البدر، أن" الفريق توجه إلى المنطقة، واطلع على الحالات، وتم إجراء الفحوصات وأخذ العينات منهم وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد".
وبين البدر وفقا للبيان إلى أن" النقطة المهمة هي عدم وجود حالات وفاة حتى الآن، وجميع الحالات المسجلة مسيطر عليها وتم اتخاذ اللازم معها"، مشيرا إلى أن "المصابين يستجيبون للعلاج والكثير منهم خرجوا متحسنين".
وتابع: "ننتظر الفحوصات للعينات بغية الوقوف على أسباب الزيادة"، داعياً المواطنين إلى "عدم الانجراف خلف التهويل وما ينشر في بعض وسائل الإعلام وبعض صفحات التواصل الاجتماعي".
يذكر أن السحايا هو نوع من "العدوى" المسببة للالتهابات التي تصيب "السائل والأغشية المحيطة بالمخ والحبل النخاعي"، بحسب الموقع الإلكتروني لـ"مايو كلينك".
ويرتبط هذا المرض بأعراض تشمل: الصداع، الحمى، تيبس الرقبة، ويرتبط التهاب السحايا بالعدوى الفيروسية لكنه أيضا قد يرتبط بعدوى بكتيرية أو حدوث الفطريات.
وعادة ما تتحسن حالة المصابين بهذا المرض خلال أسابيع من دون علاج، ولكن في بعض الحالات الشديدة قد تصبح "مهددة للحياة" وتتطلب علاجا مكثفا بالمضادات الحيوية.