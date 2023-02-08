اكتشاف علامة بيولوجية جديدة لتطور مرض "التصلب المتعدد"

تغيير الممارسة السريرية

في فترة زمنية قصيرة، قدم فريق البحث في جامعة بازل ومستشفى بازل الجامعي، علامة بيولوجية ثانية يمكنها دعم قرارات العلاج في مرض التصلب العصبي المتعدد.

وفي العام الماضي، أظهر فريق البحث أن بعض الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد الذين يعانون من دورة مرضية مستقرة على ما يبدو، لديهم مستويات عالية من "المؤشر الحيوي للسلسلة الخفيفة العصبية" (NfL)، وهو ما يشير على وجه التحديد إلى تلف الخلايا العصبية.

وكان لدى هؤلاء الأشخاص احتمال أكبر بكثير لظهور الأعراض الناجمة عن مرض التصلب العصبي المتعدد في العام التالي.

ونظرًا لأن (NfL) يتنبأ بحساسية بنشاط المرض في مرحلة مبكرة، فإنه يمكن الآن علاج هؤلاء المرضى بطريقة أكثر استهدافًا واستباقية.

تزايد فهم آلية المرض

بالمقارنة مع (NfL)، يسمح مؤشر الدم (GFAP) باستخلاص استنتاجات حول جانب مختلف من الفيزيولوجيا المرضية المعقدة لمرض التصلب العصبي المتعدد.

وعلى الرغم من أن زيادة قيم الدم (NfL) تشير إلى تلف الخلايا العصبية، إلا أن (GFAP) في الدم يشير على وجه التحديد إلى عمليات الأمراض المزمنة التي تشارك فيها الخلايا النجمية، والتي تسهم في الإعاقة التدريجية.

ويقول البروفيسور ينس كوهلي: إن "(GFAP) و (NfL) يكمل بعضهما بعضًا، ويمكنهما مساعدتنا في جعل علاج التصلب العصبي المتعدد أكثر تفصيلاً وتطلعًا إلى المستقبل".

وتقدم هذه النتائج لأبحاث العلامات الحيوية، مراقبة العلاج المحتمل والتشخيص، بالإضافة إلى البحث عن أصول المرض، وهي خطوة كبيرة إلى الأمام.