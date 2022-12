ما علاقة ارتجاج الدماغ بكرة القدم؟

ولذلك، استخدم باحثو جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو جزيء ”ISRIB“ لمنع استجابة الإجهاد الجزيئي من أجل استعادة الوظيفة الإدراكية.

ووجد الباحثون أنّ جزيء ”ISRIB“ يصلح الأضرار العصبية والمعرفية لارتجاج الدماغ في الفئران بعد أسابيع من الحادث.

واكتشفت الدراسة، التي نُشرت مؤخرًا في “Proceedings of the National Academy of Sciences”، أن الفئران المعالجة بجزيء ”ISRIB“ أظهرت تحسنًا مستدامًا في الذاكرة العاملة.

وقال مايكل سترايكر، مؤلف مشارك في الدراسة، أستاذ في علم وظائف الأعضاء بجامعة كاليفورنيا: ”كان هدفنا هو معرفة ما إذا كان ISRIB يخفف الآثار العصبية لارتجاج الدماغ، ويسعدنا أن الدواء كان ناجحًا في إصلاح الوظيفة العصبية والمعرفية على المدى الطويل“.