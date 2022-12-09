ما علاقة ارتجاج الدماغ بكرة القدم؟

تشير آخر التقديرات إلى حدوث 1.7 إلى 3 ملايين حالة ارتجاج مرتبطة بالرياضة والترفيه كل عام، منها 300 ألف مرتبطة بكرة القدم، حيث كشفت تقارير أن 5 من كل 10 حالات ارتجاج لا يتم اكتشافها أو الإبلاغ عنها.

ويمكن لضربة على الرأس أو ضربة على الجسم أن تؤدي لتحرك الدماغ ذهابًا وإيابًا وبالتالي حدوث الارتجاج، وهو ليس إصابة بسيطة يستطيع اللاعب الجري أو اللعب بعدها، ومحاولة القيام بذلك ليست دليل قوة.

ويُعد اللعب بعد ارتجاج الدماغ أمرًا خطيرًا للغاية قد يؤدي إلى الوفاة، خاصةً إذا تلقى اللاعب ضربة ثانية على رأسه قبل شفاء الإصابة السابقة.