جهاز دقيق قد يشكل نقطة تحول في علاج السكري

ابتكر باحثون من معهد "هيوستون ميثوديست" الأمريكي، جهازا بحجم العملة النقدية، قد يشكل نقطة تحول لعلاج داء السكري المزمن.

ويعاني من داء السكري الملايين حول العالم دون أي قابلية للشفاء منه، ويعود سبب الإصابة بنمطه الأول إلى رد فعل مناعي ذاتي يدمر خلايا البنكرياس المصنعة لهرمون الأنسولين.

وقد يسبب ذلك فشلا كلويا، ويميل الأطباء إلى علاجه من خلال حُقن إنسولين يومية، في محاولة للتحكم بمستويات سكر الغلوكوز في الدم.

وفي بعض الحالات، يحتاج المرضى إلى زراعة كلية أو بنكرياس أو خلايا البنكرياس المدعوة بخلايا "الجزيرة" في أجسادهم، مع معالجتهم بأدوية صادة للمقاومة المناعية طوال حياتهم، للتغلب على مقاومة الجسم للأعضاء المزروعة.