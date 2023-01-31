دراسة تكشف عن فوائد "مذهلة" لتناول القهوة بالحليب

وتزيد الالتهابات المزمنة من مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وأوضحت الدراسة أن تناول العناصر الغنية بـ"البوليفينول" مثل القهوة مع تلك المليئة بالأحماض الأمينية مثل الحليب، يجعل مضادات الأكسدة أكثر فاعلية في تقليل الالتهاب.

وتعد هذه الدراسة واحدة من الدراسات القليلة جدًا التي نظرت في تأثير دمج مادة البوليفينول الموجودة أيضًا في الفواكه والخضراوات والشاي مع عناصر أخرى في الأطعمة مثل الأحماض الأمينية.

ولدراسة هذا الأمر، اعتمد الباحثون في جامعة كوبنهاغن على الالتهاب الاصطناعي وتأثيره على الخلايا المناعية، حيث تم تزويد بعض الخلايا بجرعات مختلفة من مادة "البوليفينول" مع حمض أميني (نظير القهوة بالحليب)، بينما تلقت الخلايا الأخرى نفس الجرعات من مادة "البوليفينول" (التي تمثل القهوة السوداء).

وكشفت الدراسة أن الخلايا المناعية التي تلقت مزيج "البوليفينول" مع الأحماض الأمينية، كانت فعالة مرتين في مكافحة الالتهابات مقارنة بالخلايا التي أضيفت إليها مادة "البوليفينول" فقط.

وفي هذا الصدد، قال الباحثون القائمون على الدراسة إن مزيجًا من البروتينات ومضادات الأكسدة يضاعف الخصائص المضادة للالتهابات في الخلايا المناعية.