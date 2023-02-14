"عرف الأسد".. مشروم يقدم أملًا في علاج الزهايمر

كما وجدوا أن مستخلص الفطر يعمل على زيادة حجم ما يُعرف بمخاريط النمو، التي تشكل أهمية خاصة لخلايا الدماغ ووظائفها، خاصة فيما يتعلق بنمو الخلايا العصبية المختلفة في الدماغ، موضحين أن الهدف من الدراسة هو تحديد المركبات النشطة من المصادر الطبيعية ومدى تأثيرها على الدماغ وتنظيم نمو الخلايا العصبية، وكيفية تحسين الذاكرة.

وتثبت النتائج إمكانية فطر "عرف الأسد" في تقديم علاجات للاضطرابات المعرفية التنكسية العصبية، مثل الزهايمر، كما يساعد في الحماية منها، ما يجعله يفتح باب الأمل أمام علاج مرض الزهايمر العنيد والذي عادة ما يؤدي لوفاة المصاب به في نهاية المطاف.

يذكر أنه قبل كشف مزاياه للدماغ والحماية من الزهايمر، لطالما اُستخدم فطر "عرف الأسد" لعلاج العديد من المشاكل الصحية في الطب الصيني التقليدي.