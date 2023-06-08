بعد مئة عام.. فك لغز وظيفة منطقة غامضة في الدماغ

تمكن علماء أخيرًا، من فك لغز وظيفة منطقة في الدماغ، تسمى القطب الصدغي (temporal pole)، وبقيت غامضة على مدار مئة عام من البحث في القشرة المخية.

ورغم أن كل جزء من سطح الدماغ له وظيفة محددة، فبعضها مسؤول عن تحرك الذراعين والآخر مسؤول عن الرؤية والكلام، إلا أن جزءًا واحدًا بقي غامضًا، ولم يتمكن العلماء من معرفة الوظيفة التي يقوم بها.

وهذه المنطقة تقع في طرف الفص الصدغي، إذ لم يكن بالإمكان ربطها بوظيفة محددة، قبل أن يكتشف علماء جامعة نورث وسترن ميديسين بأن هذا السطح الغامض والصامت "على ما يبدو له وظائف حاسمة تتعلق في فهم الكلمات، بالإضافة إلى التعرف على الوجوه وتنظيم السلوك".