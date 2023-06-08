بعد مئة عام.. فك لغز وظيفة منطقة غامضة في الدماغ
تمكن علماء أخيرًا، من فك لغز وظيفة منطقة في الدماغ، تسمى القطب الصدغي (temporal pole)، وبقيت غامضة على مدار مئة عام من البحث في القشرة المخية.
ورغم أن كل جزء من سطح الدماغ له وظيفة محددة، فبعضها مسؤول عن تحرك الذراعين والآخر مسؤول عن الرؤية والكلام، إلا أن جزءًا واحدًا بقي غامضًا، ولم يتمكن العلماء من معرفة الوظيفة التي يقوم بها.
وهذه المنطقة تقع في طرف الفص الصدغي، إذ لم يكن بالإمكان ربطها بوظيفة محددة، قبل أن يكتشف علماء جامعة نورث وسترن ميديسين بأن هذا السطح الغامض والصامت "على ما يبدو له وظائف حاسمة تتعلق في فهم الكلمات، بالإضافة إلى التعرف على الوجوه وتنظيم السلوك".
ونجح العلماء في فك لغز هذه المنطقة الغامضة، واستطاعوا تحديد وظيفتها، وهي منطقة غير معروفة سابقًا، حيث جرى التعرف عليها من خلال التحقيق مع 28 مريضًا يعانون من مرض فريد، وهو تنكس في الفص الجبهي الصدغي يعرف باسم TDP-C، والذي يدمر القطب الصدغي في النهاية.
وأكد الدكتور مارسيل ميسولام وهو مؤلف الدراسة ورئيس قسم علم الأعصاب السلوكي في كلية الطب بجامعة نورث وسترن في فينبرغ، بأن هذا المرض "يمكّن من فهم كيفية قيام الدماغ بفك تشفير معنى الكلمات ومشاعر الآخرين وهوية الوجوه".
وبين بأن هذه المعرفة ستساعد "في تحديد طبيعة المرض وطبيعة شبكات الدماغ المسؤولة عن فهم الكلمات وتحديد الأشخاص ومراقبة السلوك بين الأشخاص".
ويجري باحثو جامعة نورث وسترن دراسة حول العلاقة بين القطب الصدغي وهذه الوظائف المعقدة، وطبيعة العلاقات بين TDP-C والقطب الصدغي.
واعتبر أستاذ علم الأعصاب ومؤسس مركز Mesulam لطب الأعصاب الإدراكي ومرض الزهايمر روث دنبار ديف بأن "الإجابة على هذه الأسئلة هي المفتاح لمساعدة المرضى الذين يعانون من تلك الحالة المرضية".
وبين بأن الخطوات التالية للدراسة تتمثل في تحديد الخصائص الفريدة للمناطق المستهدفة بواسطة TDP-C، بالإضافة إلى تحديد كيفية تقدم المرض ومعرفة ما إذا كانت هناك عوامل خطر خاصة بالمريض.