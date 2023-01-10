هل يؤدي استهلاك البروتين إلى زيادة الوزن؟‬

البروتين هو العنصر الغذائي الأهم لنمو العضلات وفقدان الدهون، والأهم هو أنه يسهم في زيادة الوزن من خلال مساعدة جسمك على بناء كتلة العضلات والحفاظ عليها.

وفي هذا الصدد يشرح الخبراء في تقرير من موقع "إم بي جي" كيف يساعدك البروتين في اكتساب العضلات.

تعزز الأنظمة الغذائية عالية البروتين مكاسب كتلة العضلات عندما تقترن بتمرين المقاومة، حسب تقرير من موقع"إم بي جي"، وتمنع فقدان كتلة العضلات حتى في مرحلة التقدم بالعمر، عندما يكون فقدانها أمرا طبيعيا.