هل يؤدي استهلاك البروتين إلى زيادة الوزن؟
البروتين هو العنصر الغذائي الأهم لنمو العضلات وفقدان الدهون، والأهم هو أنه يسهم في زيادة الوزن من خلال مساعدة جسمك على بناء كتلة العضلات والحفاظ عليها.
وفي هذا الصدد يشرح الخبراء في تقرير من موقع "إم بي جي" كيف يساعدك البروتين في اكتساب العضلات.
تعزز الأنظمة الغذائية عالية البروتين مكاسب كتلة العضلات عندما تقترن بتمرين المقاومة، حسب تقرير من موقع"إم بي جي"، وتمنع فقدان كتلة العضلات حتى في مرحلة التقدم بالعمر، عندما يكون فقدانها أمرا طبيعيا.
وإذا كان هدفك هو اكتساب العضلات الخالية من الدهون، ينصحك الخبراء بإقران البروتين بالكربوهيدرات الصحية إذ تمنحك الكربوهيدرات المعقدة في الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات الطاقة اللازمة لممارسة التمارين الشاقة، بينما يساعد البروتين في إصلاح وبناء العضلات.
وتذكر أن جسمك لن يمتلك الطاقة للسماح للبروتين بأداء وظيفته دون تناول كمية كافية من الكربوهيدرات.
كما إن الجمع بين هذين المغذيين الأساسيين يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم عند تناولهما معا في وقت واحد.
البروتين يساعد على زيادة القوة
إذا كنت تمارس تمارين المقاومة بانتظام، فإن زيادة تناولك اليومي من البروتين تعزز كتلة الجسم الهزيل الكلية، وتزيد قوة عضلات الجسم عموما والجزء السفلي من الجسم خصوصا.
ويوضح الخبراء أنك "عندما تتناول بروتينًا عالي الجودة يحتوي على كميات كافية من الليوسين فإنك تقوم بتشغيل عملية بناء العضلات وحرق السعرات الحرارية في جسمك لمدة تتراوح بين خمس إلى ست ساعات".
لا يوجد قاعدة محددة للجميع لاستهلاك البروتين
لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لتناول البروتين، لأن الكمية التي تحتاجها تعتمد على عدة عوامل هي العمر والوزن ومستوى النشاط.
ولكن بشكل عام توصي الكلية الأمريكية للطب الرياضي (ACSM) الرياضيين والأفراد النشطين بزيادة مدخولهم اليومي من البروتين إلى ما بين 1.2 و2.0 غرام لكل كيلوغرام وزن الجسم.
وتشير الأبحاث إلى أن تناول البروتين في الفترة الزمنية الممتدة بين 30 دقيقة إلى ساعتين بعد التمرين يعزز إصلاح العضلات ونموها.
هذا وقد وجدت العديد من الدراسات الأخرى أن تناول البروتين بشكل ثابت على مدار اليوم أكثر أهمية لاكتساب العضلات، وتعزيز الأداء، وفقدان الوزن.
وفي النهاية ينصح الخبراء بأن تستهلك من 25 إلى 30 غرامًا من البروتين عالي الجودة في وجبتين أو ثلاث وجبات على مدار اليوم، إذ تؤكد الأبحاث أن هذه الكمية كافية لكل من كبار السن الأصغر سنا والأصحاء.