علامات إنذار مبكرة على الشعر تكشف الإصابة بالسكري‎‎

يعاني معظم الأشخاص من مشاكل في الشعر من وقت لآخر، ومع ذلك ربط الباحثون بين الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وخصائص نمو الشعر.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن هناك علامات تحذير مبكرة تظهر على الشعر تكشف تعرض الشخص لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وتشمل ضعف نمو الشعر أو نمو الشعر بشكل أكثر من الطبيعي أو توقف نمو الشعر في أجزاء مختلفة من الرأس.



وأشار الباحثون في مركز سلون للأوبئة بجامعة بوسطن إلى وجود ارتباط بين مرض السكري من النوع الثاني وتساقط الشعر الشديد عند النساء.



وفي دراسة نشرت في المكتبة الوطنية للطب، حقق الباحثون في خصائص بصيلات الشعر كونها علامة مبكرة لمرض السكري من النوع الثاني، وتوصلوا إلى أن بصيلات الشعر، مثل العديد من الأعضاء الأخرى، عرضة للتلف عند ارتفاع نسبة السكر في الدم.



وقالت الدراسة إنه تمت ملاحظة وجود علاقة بين الصلع الوراثي وتساقط الشعر لدى مرضى السكري من النوع الثاني.



وكشفت دراسة أخرى نُشرت في عام 2016، أن خصائص بصيلات الشعر هي مؤشر مبكر على المرض، مشيرين إلى أن البصيلات تحتاج بيئة خاصة وإمدادا بالأكسجين والمواد المغذية، وهو أمر يمكن أن يعيقه مرض السكري.



وأوضحت الدراسة أن النقص في إمدادات الأكسجين والمغذيات الناجم عن ضعف الأوعية الدموية الناتج عن ارتفاع السكر في الدم يتسبب في تلف البصيلات، ما يؤدي إلى تغيرات في الشعر مثل ترقق وهشاشة الشعر أو انخفاض سرعة نموه.



وبالرغم من أن هذه الدراسات قد وجدت صلة بين فروة الرأس ومرض السكري، إلا أنها ليست العلامات الرئيسية للمرض، حيث تشمل المؤشرات المبكرة الأخرى للحالة: "زيادة العطش، كثرة التبول، الإعياء، الغثيان، ضيقا في التنفس، آلاما في المعدة، رائحة الفم الكريهة، الجفاف الشديد في الفم".