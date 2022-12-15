أطعمة مرتبطة بالاكتئاب وضعف الجسم وأخرى مضادة لها.. تعرف عليها

يعتبر الاكتئاب من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا حول العالم، وعادة ما يصاحبه الوهن، والعلاقة بين الحالتين غالبًا ما تظهر لدى 10-51% من كبار السن.

وفي دراسة حديثة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد، وجد الباحثون علاقة بين نوعية ما يتم استهلاكه والإصابة بالاكتئاب وضعف الجسم، إذ يعتقدون أن نوعية النظام الغذائي هي المساهم الرئيس في الإصابة بالضعف.

وحلل الفريق بيانات 1700 شخص تمت متابعة حالاتهم على مدار نحو 11 عاماً، ودراسة ما إذا تأثرت حالاتهم بأنظمتهم الغذائية ومستويات الاكتئاب لديهم.