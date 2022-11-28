إنفلونزا الإبل تهدد مشجعي كأس العالم في قطر
كشفت تقارير جديدة أن إنفلونزا الإبل أو ما يُعرف بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) تهدد بالتحول إلى وباء بين مشجعي كأس العالم في قطر.
ويستمر كأس العالم لكرة القدم الجاري حتى 18 ديسمبر، ويواصل اجتذاب ملايين المشجعين إلى قطر، إلا أن هناك تقارير تشير إلى انتشار مرض خطير بين المشجعين، والذي حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه يمكن أن يتحول لوباء خطير.
وأصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا دراسة بعنوان "مخاطر العدوى المرتبطة بكأس العالم 2022 في قطر"، والتي حذرت من أنواع العدوى المختلفة التي يمكن أن تنتشر بين المشجعين الذين يتوافدون إلى قطر، والمقدر عددهم بـ 1.2 مليون مشجع.
وفي حين حذرت الدراسة من عدة مخاطر مثل كوفيد-19، وتفشي مرض جدري القردة، بالإضافة إلى إنفلونزا الإبل، إلا أن العديد من الخبراء يعتبرون إنفلونزا الإبل التهديد الأكبر.
وأكدت التقارير وخبراء الصحة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية (WHO)، أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية يمكن أن تسبب جائحة.
ووفقًا للخبراء، تنتقل إنفلونزا الإبل إلى البشر من الجمال المصابة، وقد تم رصد العديد من الحالات في كثير من البلدان في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.
وسجلت حوالي 27 دولة في المنطقة حالات، منذ العام 2012، مما أدى إلى 858 حالة وفاة معروفة بسبب العدوى والمضاعفات المرتبطة.
والآن ذكرت التقارير الجديدة الخاصة بالبيانات الوبائية الصادرة من قطر أن هناك 28 حالة معروفة من إنفلونزا الإبل (ما يعادل 1.7 إصابة لكل مليون نسمة)، كما وجد الخبراء أن كل الحالات كانت على اتصال بالإبل.
وحذر الباحثون من أن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن والذين يعانون من ضعف المناعة أو أمراض مزمنة، مثل: أمراض الكلى، والسرطان، والربو، وداء السكري، يجب أن يتجنبوا الاتصال مع الإبل العربي أو شرب لبن النوق النيئ أو بولها أو أكل اللحوم التي لم يتم طهيها جيدًا.
وتتراوح أعراض إنفلونزا الإبل بين الخفيف، بحيث يمكن ألا يلاحظها المصاب، والحاد الذي يصل إلى الوفاة.
وتشمل الأعراض النموذجية: الحمى، والسعال، وضيق التنفس، كما يمكن أن يعاني المصاب من الإسهال، في حين تؤدي الحالات الحادة إلى فشل الجهاز التنفسي الذي يتطلب استخدام جهاز تنفس في وحدة العناية المركزة.