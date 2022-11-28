إنفلونزا الإبل تهدد مشجعي كأس العالم في قطر

ويستمر كأس العالم لكرة القدم الجاري حتى 18 ديسمبر، ويواصل اجتذاب ملايين المشجعين إلى قطر، إلا أن هناك تقارير تشير إلى انتشار مرض خطير بين المشجعين، والذي حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه يمكن أن يتحول لوباء خطير.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا دراسة بعنوان "مخاطر العدوى المرتبطة بكأس العالم 2022 في قطر"، والتي حذرت من أنواع العدوى المختلفة التي يمكن أن تنتشر بين المشجعين الذين يتوافدون إلى قطر، والمقدر عددهم بـ 1.2 مليون مشجع.