تحذير من "كارثة" على البشرية جراء إعادة إحياء فيروسات متجمدة

وتم تصنيف حوالي 65 % من الأراضي الروسية على أنها أرض دائمة التجمد ، وهي أرض تظل مجمدة بشكل دائم حتى خلال أشهر الصيف.

ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة بسبب الاحتباس الحراري بدأت الأرض الآن في الذوبان ما أدى إلى تفكك الحيوانات والأشياء التي تم تجميدها منذ آلاف السنين.

واكتشفت بقايا وحيد القرن الصوفي التي انقرضت منذ حوالي 14000 عام ورأس ذئب عمره 40 ألف عام، وقد حفظت بشكل مثالي ولا يزال يحتوي على الفراء، في السنوات الأخيرة.

لكن اكتشاف مثل هذه العينات المحفوظة جيدًا قد أدى أيضًا إلى إثارة الخوف من أن الأمراض التي قد تكون حملتها الحيوانات يمكن أن يتم تجميدها معها، وعلى عكس مضيفيها قد تنجو من الذوبان.

وحذَّر البروفيسور كلافيري، العام الماضي، من أدلة قوية على أنه "يمكن إحياء البكتيريا من التربة الصقيعية العميقة"، حتى أنه اكتشف أحد هذه الفيروسات بنفسه وهو الفيروس البثري، والذي بدأ بمهاجمة الأميبات وقتلها عندما أُذيبت من التربة الصقيعية.