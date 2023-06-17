فرنسا.. نجاح عملية جراحية لدماغ جنين في بطن أمه

نجح جراحون فرنسيون في مستشفى باريس نيكر بإجراء عملية غير مسبوقة لجنين مصاب بتشوه دماغي خطير وهو في رحم والدته.

وذكرت صحيفة "لو موند" الفرنسية، أن العملية تُعد الأولى من نوعها من حيث طريقة التدخل الجراحي إذ إنها استهدفت دماغ الجنين بطريقة مباشرة.

ونقلت الصحيفة عن هيئة المستشفيات العامة الفرنسية، أن حالة الجنين شخصت بتشوه خلقي يُعرف باسم "تشوه غالينوس" وهو في رحم أمه في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وذكرت الهيئة، أن هذا النوع من التشوه يسبب قصورا في القلب وأعراضا تشبه السكتة الدماغية بعد أيام من الولادة.