فرنسا.. نجاح عملية جراحية لدماغ جنين في بطن أمه
نجح جراحون فرنسيون في مستشفى باريس نيكر بإجراء عملية غير مسبوقة لجنين مصاب بتشوه دماغي خطير وهو في رحم والدته.
وذكرت صحيفة "لو موند" الفرنسية، أن العملية تُعد الأولى من نوعها من حيث طريقة التدخل الجراحي إذ إنها استهدفت دماغ الجنين بطريقة مباشرة.
ونقلت الصحيفة عن هيئة المستشفيات العامة الفرنسية، أن حالة الجنين شخصت بتشوه خلقي يُعرف باسم "تشوه غالينوس" وهو في رحم أمه في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وذكرت الهيئة، أن هذا النوع من التشوه يسبب قصورا في القلب وأعراضا تشبه السكتة الدماغية بعد أيام من الولادة.
وأوضحت أن الجنين كان يعاني من تشوه في وريد جالينوس، وهو وعاء دماغي، الأمر الذي يؤدي في الغالب إلى الوفاة عند الولادة أو إلى عواقب وخيمة.
وأشارت إلى أن الأطباء اقترحوا إجراء العملية على والدي الجنين رغم المخاطر والآثار الخطيرة والمميتة للطفل في حال ظل التشوه على حاله.
وقالت الهيئة، إن خصوصية العملية تكمن في طبيعتها، إذ وضع جهاز قسطرة دقيق في وريد جالينوس من خلال جلد ورحم الأم ثم من خلال جمجمة الجنين، وتمت العملية بسلاسة في نصف ساعة، وحالة الطفل البالغ حاليا من العمر 8 أشهر جيدة.
وتُعد هذه العمليات نقلة نوعية في مواجهة هذا النوع من التشوه، وتجعل من الممكن التدخل في مرحلة مبكرة وقبل حدوث مضاعفات لا رجعة عنها.