عصير سحري يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

اكتشف باحثون في كلية "لويس كاتز" للطب في جامعة "تمبل" بالولايات المتحدة الأمريكية، عصير سحري يفيد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويعتبر عصير البرقوق الياباني، وهو فاكهة تستهلك بشكل كبير في دول آسيا، يروج لها باعتبارها غذاء صحياً في اليابان، عاملاً مساعداً في علاج ضغط الدم أبرز أسباب أمراض القلب والأوعية.

ويسعى الباحثون الذين نشروا دراستهم في مجلة "Hypertension Research" العلمية، إلى توفير علاجات أكثر فاعلية للتحكم في مشكلة ارتفاع ضغط الدم.

وذكر ساتورو إيجوتشي أستاذ في مركز أبحاث القلب والأوعية الدموية بمركز "سول شيري" لأبحاث التخثر: "من المعروف أن الأدوية وحدها لا تكفي لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم للمساعدة في حل هذه المشكلة".

وأضاف: "أصبحنا مهتمين بمكمل يمكن أن يقلل بشكل محتمل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبدأنا في التحقيق في آثار باينيكو-إيكيسو، وهو مركز عصير منقوع من البرقوق الياباني".

ويخطط الباحثون مستقبلاً لتحديد المركبات المحددة الموجودة في البرقوق الياباني المسؤولة عن آثاره الوقائية لاستخدامها في إنتاج مستحضرات صيدلانية.