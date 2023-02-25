لا تصدّق ذهنك حين يتمسك بقصص واهية

شخص عزيز لا يعاود الاتصال بنا، هنا وعلى الفور يبدأ الذهن في اختراع السيناريوهات: "هل هو غاضب؟"، "ماذا فعلتُ في حقّه؟"، "ربما كان يجب ألا أقول ما قلته في المرّة السابقة؟"، "إذا لم يعاود الاتصال بي فذلك لأنني لست عنده مُهِمًا بما يكفي".

وأيضًا: "يا له من شخص جاحد، أنا الذي لم أبخل عليه بأي شيء!"، "إنه ينتقم لأنني لم أتصل به مرّة أخرى فور المرّة الأخيرة" "الناس كلهم سواء: غير مخلصين وغير جديرين بالثقة، وأنانيون"، "من يدري، ربما يكون قد تعرّض لحادث"، "ربما يكون قد ذهب في رحلة دون أن يخبرني".

بالإضافة إلى مئات القصص الأخرى، وكل واحدة منها خاطئة أكثر من التي تليها.

وتجلب كل واحدة من هذه القصص نصيبها من الانفعالات، مثل: القلق، والغضب، والإيذاء، والخوف، والشعور بالإهمال والرفض، إلخ.

تصديق الوهم أسوأ ما في الأمر

الغريب هو أننا في نهاية المطاف نحتفظ ونتمسك بواحدة أو أكثر من هذه القصص ونصدّقها!

وهنا بالضبط نؤذي أنفسنا، كل هذه السيناريوهات الخيالية ليست حقيقة، الشخص العزيز علينا لم يتصل بنا، نقطة إلى السطر، تلك هي الحقيقة. لا يوجد شيء آخر يمكن أن نضيفه، عندما يعود الذهن إلى عادته السيئة علينا ألا نصدقه، وأن نقول له: "كفى هذرًا!"

عندما نعاني من متلازمة "المحتال الماكر"، عندما نخاف من أن نخيّب غيرنا، عندما نشعر بالقلق بشأن موقف أو شخص، عندما نشعر بالدونية أو التفوق، عندما ننسب النوايا إلى الآخرين، عندما نسترجع أحداث الماضي المؤلمة، عندما نتوقع المستقبل، عندما نشعر بالرفض أو أي تفسير آخر لِما يبدو أنه يحدث في حياتنا، فإنّ أذهاننا دائمًا هي التي تلعب دور كاتب السيناريو الفاشل والسطحي.

وهذا هو الوقت المناسب، في كل مرّة لنقول له بصوت عالٍ وواضح: "لم أعد أصدّقك! "، "أنا لا أصدقك بعد الآن!" يضع العقل في مكانه: أنت أيها الذهن في خدمة الوعي وليس محاولة أن تكون أنت سيّده.