جهاز المناعة النفسي.. دفاع ضد الشدائد وتعامل مع الصعوبات اليومية

مكوّنات جهاز المناعة النفسي

يرتبط جهاز المناعة النفسي ارتباطًا مباشرًا بالمرونة والمقاومة. لذلك فإن الشيء الوحيد الذي غالبًا ما يلفت انتباهنا هو كيف يتمكن بعض الأشخاص من التعافي من حدث صادم بشكل أسرع من غيرهم. إنه شيء نحترمه ولا نفهمه دائمًا. إذ نتساءل كيف يتعافون بسهولة، لماذا يتصرف بعض الناس بمرونة أكبر والبعض الآخر لا يتمتع بهذه المقاومة النفسية.

قام كارلوس أوسوريو، عالم الأعصاب في كينجز كوليدج بلندن، بدراسة في 2016 لمحاولة فهم كيف تبدو أدمغة الأشخاص المَرنِين المقاومين. وتأكد أنّ مقاومة الشدائد ترتبط في معظم الحالات بأصل وراثي. ما يمكننا رؤيته هو أن هذا النوع من الشخصيات يدير التوتر بشكل أفضل. وهكذا وبفضل سلسلة من العمليات الكيميائية العصبية ينظمون مستوى الكورتيزول في الدم بشكل أكثر فاعلية.

من ناحية أخرى، بالإضافة إلى العوامل الوراثية هناك عوامل نفسية لا شك فيها. يمتلك بعض الأشخاص المزيد من موارد وإستراتيجيات المواجهة لتنظيم القلق، ووضع حدود، والعمل على الرفاه الانفعالي، والتعامل بشكل أساسي مع الصعوبات اليومية. ترتبط كل هذه العمليات ارتباطًا مباشرًا بما يُعرّفه علماءُ النفس العصبي بـ "جهاز المناعة النفسي".

وحسب تقرير نشره موقع nospensees ، نلقي الآن نظرة على الدفاعين اللذين يشكلان هذه الآلية.

الدفاعات النفسية لمواجهة التوتر

الغرض الأساسي من جهاز المناعة النفسي هو حمايتنا من آثار الإجهاد النفسي. إذا تمكنا من التخفيف من تأثيره بشكل يومي فسنكتسب الكثير من حيث الرفاه النفسي وجودة الحياة.

• بينما يحمينا الجهاز المناعي العضوي من مسببات الأمراض المختلفة فإنّ النظام المناعي النفسي يضع حواجز دفاعية ضد المخاوف والهموم والضربات غير المتوقعة التي تغير توازننا الانفعالي.

• الأمر ليس مسألة "مناعة" ضد المعاناة بل هو معرفة كيفية استيعابها وإدارتها وقبولها وفهمها وتحويلها .

• دور جهاز المناعة النفسي يُعَقْلِن، أي أنه يُخضع الأمورَ للمنطق العقلي. وهذا يعني عدم السماح للنفس بأن تكون حبيسة داخل انفعالية سلبية ومعطلة. أي عدم تعزيز الأفكار اللاعقلانية. كما إنّ دور جهاز المناعة النفسي ينطوي على استخدام عقلية النمو وليس الركود.

احترام الذات أفضل نظام دفاعنا النفسي