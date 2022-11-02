بعد تفشي "الكوليرا".. الجامعة العربية تُطلق نداءً عاجلاً لإنقاذ لبنان واليمن

أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نداءً عاجلاً للبلدان الأعضاء والمجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة؛ لإنقاذ لبنان واليمن، بعد تفشي وباء الكوليرا فيهما.

وأعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم الأربعاء، عن قلقها الشديد إزاء تفشي مرض الكوليرا في الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات.

وناشدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأعضاء والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العربية والدولية للتحرك الفوري والسريع لتقديم المساعدات الصحية العاجلة لدعم القطاع الصحي في لبنان واليمن؛ وتعزيز قدرتهما على مواجهة هذا المرض الخطير.

ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع وزارتي الصحة في البلدين والجهات والمنظمات العربية والدولية لتوفيرالاحتياجات الصحية العاجلة للتصدي لتفشي الكوليرا.

وطالبت الأمانة العامة الدول الأعضاء في الجامعة العربية بإمداد لبنان واليمن باللقاحات المضادة للكوليرا وتسريع عملية التطعيم لمواجهة هذه الكارثة الصحية الطارئة، لا سيما وأن البلدين يمران بظروف استثنائية غير مسبوقة، يضاعفها تفشي الكوليرا بما ينطوي على مخاطر صحية لن تهددهما فحسب، بل ستطال المنطقة بأسرها.