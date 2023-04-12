مهدئ للحيوانات.. مخدر "ترانك" يثير الذعر في أمريكا

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء تصنيف مادة زيلازين، المعروفة بـ"ترانك"، على أنها "تهديد صاعد"، للتمكن خصوصا من الإفراج عن أموال لمكافحة هذا المخدر الذي يعيث فسادا في البلاد.

وقال مدير مكتب مكافحة المخدرات في البيت الأبيض راهول غوبتا خلال مؤتمر صحفي "هذه أول مرة في تاريخ أمتنا نصنف فيها مادة على أنها تهديد صاعد".

ونالت مادة زيلازين ترخيصا كمسكن بيطري ومهدئ منذ عام 1972 من جانب الإدارة الأمريكية للأغذية والأدوية (إف دي إيه)، لكن يقتصر ذلك على الاستخدامات الخاصة بالحيوانات.

لدى البشر، يمكن أن يؤدي استهلاك هذه المادة إلى إبطاء التنفس ورفع معدل ضربات القلب إلى مستويات خطيرة، كما قد تسبب التهابات يمكن أن تؤدي إلى بتر الأطراف.

بين عامي 2020 و2021، زادت الحالات التي رصدت فيها وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية مادة زيلازين بنسبة 200% تقريبا في جنوب البلاد، وبأكثر من 100% في الغرب الأمريكي.