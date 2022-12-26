فقدان الوزن السريع.. مخاطر عديدة بينها آلام الرأس

يفقد الإنسان الوزن بسرعة إذا تناول سعرات حرارية أقل بكثير مما يحتاجه، ولكن، بعد فترة يتكيف جسمه مع انخفاض السعرات الحرارية، ويتباطأ التمثيل الغذائي وهذا ما يجعل هذه الأنظمة ليست الحل طويل الأمد للوصول إلى وزن صحي.

وتتمثل الآثار الجانبية المحتملة للأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية بضعف الطاقة وشعور الجوع ومشاكل هضمية، إضافة لآلام الرأس والشعور بالدوار.

ما أبرز خرافات فقدان الوزن؟

لا يتعلق فقدان الوزن الصحي بالتغيرات المتطرفة وإنما بتغييرات صغيرة والالتزام بها على المدى الطويل.. بالتالي، لست بحاجة إلى القيام بنظام تمارين رياضية شديد، حيث يوصى بممارسة 150 دقيقة من النشاط أسبوعيا على الأقل مثل المشي السريع والجري وركوب الدراجات والسباحة، إلى جانب تمارين القوة مرتين في الأسبوع.

والجوع من أسوأ الطرق غير الصحية لفقدان الوزن وبالتالي، من الأفضل تناول وجبات منتظمة يتم التحكم في حصصها وبسعرات حرارية أقل.