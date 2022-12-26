فقدان الوزن السريع.. مخاطر عديدة بينها آلام الرأس
يفقد الإنسان الوزن بسرعة إذا تناول سعرات حرارية أقل بكثير مما يحتاجه، ولكن، بعد فترة يتكيف جسمه مع انخفاض السعرات الحرارية، ويتباطأ التمثيل الغذائي وهذا ما يجعل هذه الأنظمة ليست الحل طويل الأمد للوصول إلى وزن صحي.
وتتمثل الآثار الجانبية المحتملة للأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية بضعف الطاقة وشعور الجوع ومشاكل هضمية، إضافة لآلام الرأس والشعور بالدوار.
ما أبرز خرافات فقدان الوزن؟
لا يتعلق فقدان الوزن الصحي بالتغيرات المتطرفة وإنما بتغييرات صغيرة والالتزام بها على المدى الطويل.. بالتالي، لست بحاجة إلى القيام بنظام تمارين رياضية شديد، حيث يوصى بممارسة 150 دقيقة من النشاط أسبوعيا على الأقل مثل المشي السريع والجري وركوب الدراجات والسباحة، إلى جانب تمارين القوة مرتين في الأسبوع.
والجوع من أسوأ الطرق غير الصحية لفقدان الوزن وبالتالي، من الأفضل تناول وجبات منتظمة يتم التحكم في حصصها وبسعرات حرارية أقل.
وهناك العديد من النصائح لفقدان الوزن بشكل صحي، ومنها:
ضع أهدافًا واقعية
الوصول إلى وزن صحي يستغرق وقتًا، وهذا أمر طبيعي، ومن الصحي أن تفقد نحو 1-2 رطل أسبوعيا.
خطط لوجباتك
يجعل التخطيط لوجبتك مسبقًا الالتزام بالخطة صحية أمرا سهلا.. وينصحك الخبراء بألا تفوت الوجبة لأن الشعور بالشبع يساعدك على تجنب تناول وجبات خفيفة من الأطعمة عالية السكر والدهون.
أطعمة غنية بالألياف
تساعدك الألياف على الشعور بالشبع، ومن أبرز الأطعمة الغنية بالألياف "الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات".
النشاط المستمر
يساعدك النشاط البدني على إنقاص الوزن والحفاظ على وزن صحي. وينصحك الخبراء بممارسة الأنشطة التي تستمتع بها حتى تتمكن من دمج النشاط البدني في حياتك اليومية.
احصل على الدعم
إذا كنت تريد أن تتعلم كيفية إنقاص الوزن بشكل صحي، فعليك التواصل مع طبيبك وأخصائي التغذية للعثور على نظام غذائي مناسب لتزويدك بالتثقيف الغذائي والخطة التي تناسبك لإنقاص الوزن.