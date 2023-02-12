قوارض مدربة تكتشف سرطان الرئة من خلال رائحة البول

وباعتبار أن الفئران تمتلك حاسة شم قوية، فإنه تم تقديم عينات بول بشرية للفئران، بعضها من مرضى سرطان الرئة، وكانت الفئران قادرة على تحديد العينات التي جاءت من المصابين بالسرطان بشكل صحيح بمعدل تسع مرات من أصل عشر.

ومن المقرر أن تبدأ شركة Early Labs التي تقف وراء هذا الاختبار، التجارب الإكلينيكية في المملكة المتحدة.

وفق الصحيفة، قال أفيشاي بورات الباحث الرئيسي في الشركة، إن وجود اختبار بسيط للبول لاكتشاف المراحل المبكرة لأنواع مختلفة من السرطان والذي يمكن الحصول عليه في المنزل أو في صيدلية وإرساله إلى المختبر للحصول على نتائج سريعة هو تطور مذهل وحقيقي.