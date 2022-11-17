بينها التمارين والتدليك.. 4 طرق بسيطة لتخفيف آلام التهاب المفاصل

قالت خبيرة صحة بريطانية، إن الحركة هي المفتاح لتخفيف أعراض التهاب المفاصل، وإن هناك 4 طرق بسيطة لتحقيق هذا الهدف بما فيها التمارين والتدليك.

وأشارت زارا كينيون من مؤسسة "كاناري" الطبية في لندن، إلى ضرورة تلافي التمارين الشديدة والتركيز على التمارين الرياضية "منخفضة التوتر".

وأضافت لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، الخميس، أن "الحركة هي المفتاح، ولضمان بقاء المفاصل رشيقة، اعتد على إبقاء أطرافك في حالة حركة من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ولكن عليك أن تدرك أن التمارين القوية عالية التوتر والتأثير يمكن أن تعطي نتائج عكسية وتضر أكثر مما تنفع".

وتابعت: "ما تريده هو تمرين لطيف منخفض التأثير مع حركة مرنة تمد المفاصل المؤلمة. حاول استهداف عدد خطوات يومي أو قم بجلسة يوغا لمدة 30 دقيقة".

وأوضحت الخبيرة أنه إذا كان ألم المفاصل مركّزًا في اليد، يجب تكرار بضعة تمارين للأصابع والرسغ كل يوم بما فيها تشكيل قبضة لفترة قصيرة ثم فتحها وثني الأصابع والإبهام وتشكيل حرف "O" بالأصابع وشد الرسغين.

وحذرت من أن القيام بتمارين الضغط والتوتر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم آلام التهاب المفاصل، ما يجعل أسلوب الاسترخاء أحد أقوى الأدوات لتخفيف أعراض هذه الحالة.

ولفتت إلى أن الطريقة الثانية هي أخذ حمام دافئ وطويل، مبينة أن الباحثين اكتشفوا أن 30 شخصًا مصابين بالتهاب مفاصل الركبة كانوا قادرين على اتخاذ خطوات في المشي أطول وأسرع بعد نقع الركبة في الماء الدافئ لمدة 20 دقيقة يوميًا لفترة أسبوعين.

وبالنسبة للطريقة الثالثة، أوضحت الخبيرة أنها تشمل وضع كمادات باردة على المفصل المصاب، مضيفة أنه نظرًا لأن درجات الحرارة الباردة تتسبب في انقباض الأوعية الدموية، فإن الالتهاب يقل عند وضع الكمادات الباردة على مناطق التورم والألم.

وقالت: "جرب ذلك عن طريق لف مكعبات الثلج في منشفة أو قطعة قماش من الشاش والضغط على هذه القطعة الباردة المصنوعة يدويًا على مكان الإصابة. قد تشعر بعدم الارتياح في البداية، ولكن يمكن أن تساعد في تخدير الألم العميق".

ولفتت إلى أن الطريقة الرابعة هي تدليك المفاصل الملتهبة والتهاب المفاصل، مضيفة: "لجعل هذه الخطوة المهدئة أسهل، قم بتدليك المكان المصاب بأصابعك وضع قليلًا من المرهم العطري وكررها على فترات كلما شعرت بالألم".