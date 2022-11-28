عكس الشائع.. لفقدان الوزن.. تناول ما يكفي من السعرات الحرارية
من المستحيل التنبؤ بالفترة التي يستغرقها الجسم لفقدان الوزن، حيث يختلف الإطار الزمني من شخص إلى آخر.
وبما أن مشكلة الوزن الزائد أصبحت عالمية، فإن خسارة الوزن أصبحت تشكل هوسا لدى البعض.
وبينما تتعدد الوسائل والطرق لخسارة الوزن، قليل منها الذي يفي بالغرض.
من هنا كشفت أخصائية التغذية، سينثيا ساس لموقع health.com سبب اعتبار "التخلص من الأنظمة الغذائية التقلييدية" أفضل الطرق لتحقيق خسارة الوزن، كما شاركت بعض النصائح التي تساعد على خسارة الكيلوغرامات الزائدة.
خطوة بخطوة
تقول أخصائية التغذية إن المقدار الصحي لفقدان الوزن هو نصف كيلو أو كيلو أسبوعيًّا، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يفقدون وزنا بهذا المعدل، يكونون أكثر نجاحًا في الحفاظ عليه.
كما أظهرت الأبحاث أن فقدان الوزن تدريجيًّا يعني انخفاض كتلة الدهون ونسبتها في الجسم.
وفي الواقع، إن خسارة نصف أو كيلو في الأسبوع أمر ممكن إلى حد كبير، ولا يتطلب عادات "صارمة" في الأكل أو ممارسة "شديدة" للرياضة.
لماذا يفقد البعض الوزن بشكل أسرع؟
تقول سينثيا "كلما زاد وزنك، زادت سرعة خسارتك له. وهذا هو السبب في أن الأشخاص الذين لديهم 20 كيلوغراما زائدة، يخسرون الوزن بشكل أسرع من أولئك الذين لديهم 10 كيلوغرامات.
وبالتالي، فإن معدل فقدان الوزن يتناقص كلما اقتربت من وزنك المثالي.
تناول سعرات حرارية "قليلة" يعرقل فقدان الوزن
تقودنا الأنظمة الغذائية إلى التفكير في أننا يجب أن نأكل عددا أقل من السعرات الحرارية، لكن هذه فكرة "مغلوطة"، كما تقول سينثيا.
وأكدت أن خفض عدد السعرات الحرارية بشكل كبير يؤدي إلى دخول الجسم في وضعية "الركود"، حيث يحافظ على السعرات الحرارية التي دخلته، ويحرقها للقيام بالعمليات الحيوية، دون فقدان للوزن الزائد.
السعرات الحرارية وفقدان الوزن معقدان
تقول سينثيا إن عمليات الأيض الخاصة بجسمك هي العامل الأبرز لفقدان الوزن، وكذلك الهرمونات التي
تشارك في تنظيم الشهية، مشيرة إلى أن كليهما يتأثران بعوامل أخرى، مثل: عدم كفاية النوم، والتوتر، وحركة الأمعاء.
الميزان ليس مقياسا
تشير سينثيا إلى أن الرقم على الميزان لا يمثل وزن عضلاتك ودهون جسمك وعظامك فقط، بل أيضًا حجم الماء (الذي يتقلب بشدة) والطعام غير المهضوم والنفايات في جهازك الهضمي.
وإذا كان جسمك يحتفظ بالماء، بسبب متلازمة ما قبل الحيض (عند النساء) أو أنك تناولت وجبة عالية الملوحة، فسيكون وزنك أعلى.
ولرحلة فقدان وزن صحية وصحيحة تنصح سينيثيا بأن:
- تأخذ وقتك ولا تتعجل
- الزم نفسك بفقدان الوزن
- حدد نقاط البداية الخاصة بك مع الطول والوزن وعوامل الخطر والنظام الغذائي ونمط الحياة
- ضع أهدافًا محددة وواقعية تترك مجالًا للتسامح
- ابحث عن طرق لتثقيف ودعم نفسك
- راقب وكافئ تقدمك بمرور الوقت