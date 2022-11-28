عكس الشائع.. لفقدان الوزن.. تناول ما يكفي من السعرات الحرارية

من المستحيل التنبؤ بالفترة التي يستغرقها الجسم لفقدان الوزن، حيث يختلف الإطار الزمني من شخص إلى آخر.

وبما أن مشكلة الوزن الزائد أصبحت عالمية، فإن خسارة الوزن أصبحت تشكل هوسا لدى البعض.

وبينما تتعدد الوسائل والطرق لخسارة الوزن، قليل منها الذي يفي بالغرض.

من هنا كشفت أخصائية التغذية، سينثيا ساس لموقع health.com سبب اعتبار "التخلص من الأنظمة الغذائية التقلييدية" أفضل الطرق لتحقيق خسارة الوزن، كما شاركت بعض النصائح التي تساعد على خسارة الكيلوغرامات الزائدة.

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