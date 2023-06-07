المفوضية الأوروبية تخصص 1.3 مليار دولار لمبادرات الصحة العقلية

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص ما مقداره 1.23 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لمبادرات الصحة العقلية في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وستجعل من الصحة العقلية إحدى ركائز السياسة الصحية.

وقالت ستيلا كيرياكيدس مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة في بيان، الأربعاء "يمثل اليوم بداية جديدة لنهج شامل ووقائي للصحة العقلية على مستوى الاتحاد الأوروبي يخدم العديد من الأطراف".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى محو وصمة العار والتمييز حتى يتمكن المحتاجون من الحصول على المساندة التي يحتاجونها. من الوارد أن نكون على غير ما يرام، ومن واجبنا أن نضمن أن كل مَن يطلب المساعدة يمكنه الوصول إليها".

وقالت المفوضية إن مشاكل الصحة العقلية كانت تؤثر بالفعل على نحو 84 مليون شخص قبل جائحة كورونا بتكلفة اقتصادية نحو 600 مليار يورو سنويًّا تعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل.

بدوره، وصف نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس في مؤتمر صحفي مشكلات الصحة العقلية بأنها "وباء صامت".

وستركز جهود الاتحاد الأوروبي على الوقاية الكافية والفعالة، وتوفير رعاية صحية نفسية عالية الجودة وبأسعار معقولة، وإعادة الاندماج في المجتمع بعد التعافي.

وتفاقمت الأوضاع بعد تفشي الجائحة واندلاع الحرب في أوكرانيا والقلق من تغيُّر المناخ وتزايد تكاليف المعيشة في ظل ارتفاع التضخم.