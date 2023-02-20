بيونتيك: لقاح مضاد للسرطان سيكون متوفرا في الأسواق قبل 2030

وتهدف الشركة من بدء التجارب السريرية على لقاح فاعل يعطي الشخص مناعة ضد إصابته بالسرطان، إلى بدء طرح منتجها في الأسواق قبل حلول العام 2030.

ويعتمد اللقاح الجديد على الخاصية نفسها التي اعتمد عليها لقاح كورونا، وهي (mRNA) الحمض النووي الريبي المرسال، وهي تقنية كانت تستخدم الحمض النووي الريبوزي المعدل وراثيا لإعطاء الخلايا تعليمات بكيفية إنتاج بروتين S الموجود على سطح فيروس كورونا لإعطاء الخلايا مناعة ضد هذا الفيروس.

ويطمح أن تساهم هذه التقنية في جعل المضاد يعطي مناعة لدى الأشخاص ضد مختلف أنواع السرطانات.

وقال شاهين "نعتقد أن هذا يجب أن يكون ممكناً لعدد كبير من المرضى قبل عام 2030" مشيرا إلى أن التكنولوجيا الخاصة بهذا النوع من العلاج قد قطعت شوطًا طويلاً.