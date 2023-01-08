زرع كرة مصنوعة من السيليكون يقضي على حرقة المعدة المزمنة
توصل العلماء إلى حل يمكنه مساعدة المرضى الذين يعانون حرقة شديدة ومزمنة في المعدة، وذلك عن طريق زراعة كرة صغيرة من السيليكون في المعدة.
وباستطاعة الجهاز الذي يأتي في حجم كرة التنس أو أصغر قليلا، التقليل نهائيًّا من آلام الصدر الناتجة عن الارتداد المعدي المريئي، والذي يسبب تراجع حمض المعدة إلى الحلق.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أنه بالرغم من أن حرقة المعدة أمر شائع ويحدث بسبب تناول أطعمة معينة، إلا أنها يمكن أن تسبب أضرارًا ومضاعفات خطيرة، بما في ذلك الإصابة بالسرطان.
ويطلق على الجهاز الجديد RefluxStop، وهو يعالج المشكلة عن طريق الضغط البسيط على الصمام المعيب في الجزء العلوي من المعدة؛ لمنع الحمض من الارتداد.
ويعمل RefluxStop عن طريق إدخال كرة من السيليكون في المعدة ويقوم بالضغط على العضلة العاصرة المريئية السفلية في إبقائها مغلقة؛ ما يوقف تسرب الحمض.
وكان الدكتور أندرو جيلفيلان، أحد البريطانيين الذين خضعوا لتجربة الجهاز، قد كشف كيف انتهت معركته التي استمرت عقدين مع ارتداد الحمض، إذ أشار إلى أن أعراضه تحسنت وأصبح قادرًا على تناول الأطعمة التي تجنبها لسنوات.
ويأمل جراح الجهاز الهضمي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، بول جولدسميث، في أن يتم طرحه على نطاق أوسع قريبًا باعتباره مناسبًا لجميع المرضى الذين يعانون من الارتداد المريئي.
ويعاني واحد من كل خمسة بالغين من النوبات المؤلمة لمرض الارتجاع المعدي المريئي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وتحدث حرقة المعدة عادةً؛ بسبب ضعف أو خلل في العضلة العاصرة المريئية السفلية، وإذا لم تغلق بشكل صحيح، يتدفق حمض المعدة للخلف إلى المريء، ما يسبب الألم بمرور الوقت؛ ما يزيد أيضا من خطر الإصابة بسرطان المريء.