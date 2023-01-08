زرع كرة مصنوعة من السيليكون يقضي على حرقة المعدة المزمنة

توصل العلماء إلى حل يمكنه مساعدة المرضى الذين يعانون حرقة شديدة ومزمنة في المعدة، وذلك عن طريق زراعة كرة صغيرة من السيليكون في المعدة.

وباستطاعة الجهاز الذي يأتي في حجم كرة التنس أو أصغر قليلا، التقليل نهائيًّا من آلام الصدر الناتجة عن الارتداد المعدي المريئي، والذي يسبب تراجع حمض المعدة إلى الحلق.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أنه بالرغم من أن حرقة المعدة أمر شائع ويحدث بسبب تناول أطعمة معينة، إلا أنها يمكن أن تسبب أضرارًا ومضاعفات خطيرة، بما في ذلك الإصابة بالسرطان.