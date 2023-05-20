إطلاق شبكة عالمية جديدة للكشف عن الأمراض المعدية

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه دون التسلسل السريع لجينوم سارس كوف-2، الفيروس المسؤول عن مرض كوفيد-19، لم يكن ممكنا تطوير اللقاحات بهذه السرعة والفعالية، ولا التعرف على المتحورات الجديدة الأكثر انتقالا، بهذه السرعة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن علم "الجينوم في صلب الاستعداد والاستجابة الفعالة للأوبئة"، مشددة على أن التحليل الجيني لمسببات الأمراض مهم أيضا للسيطرة على أمراض عديدة، مثل الإنفلونزا أو الإيدز.

ولفتت المنظمة إلى أنه في حين دفعت جائحة كوفيد-19 بلداناً إلى تحسين قدراتها في مجال تسلسل الجينوم، مازالت دول أخرى تفتقر إلى وسائل جمع العينات وتحليلها.

وتتعيّن على الشبكة العالمية الجديدة مواجهة تحديات مماثلة "لتوفر لجميع البلدان إمكان الوصول إلى تسلسل جينوم مسبّبات الأمراض، والتحليل في إطار نظامها للصحة العامة" وفقًا لما ذكر تيدروس.